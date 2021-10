Sautez en parachute jusqu’à un séjour dans ce complexe de l’Utah

Parlez de faire une entrée.

Pourquoi arriver en voiture quand on peut arriver en parachute ? Avec le forfait Above & Beyond Adventure au Sorrel River Ranch Resort and Spa à Moab, dans l’Utah, c’est exactement ce que les clients peuvent faire. Ils retrouveront leur avion à l’aéroport régional de Canyonlands à proximité et se dirigeront en parachute vers les vacances.

AIRBNB RÉPERTOIRE LES «MINI HOME» ENTOURÉES DE VOLCANS FRANÇAIS

Au Sorrel River Ranch Resort and Spa à Moab, dans l’Utah, les visiteurs peuvent sauter en parachute et pratiquer d’autres activités de plein air audacieuses. (Gracieuseté de Sorrel River Ranch)

Situé sur les rives du fleuve Colorado sur 240 acres entre les parcs nationaux Canyonlands et Arches, le Sorrel River Ranch est un ranch de luxe destiné aux voyageurs en quête de détente et d’aventure.

OUVERTURE D’UN PONT PIÉTONNIER QUI BOUGE L’ESTOMAC AU PORTUGAL

Le forfait Above & Beyond Adventure de quatre nuits est disponible jusqu’en 2021 et comprend l’hébergement dans une chambre River View King, une suite isolée avec balcon et terrasse surplombant le fleuve Colorado ; petit-déjeuner et dîner quotidiens pour deux au restaurant River Grill ; deux massages de relaxation de 80 minutes au Spa Moab; balade à cheval guidée au lever du soleil pour deux ; Onion Creek UTV Adventure avec un guide privé; et une expérience de parachutisme en tandem pour deux avec Skydive Moab, décollant de l’aéroport régional de Canyonlands et atterrissant directement dans le complexe.

DAREDEVIL PARACHUTE DEPUIS LA CRÊTE LA PLUS ÉTROITE DU ROYAUME-UNI DANS UNE VIDÉO DE L’ESTOMAC

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

D’autres expériences gratuites au Sorrel Rover Ranch incluent l’observation des étoiles dirigée par un astrologue, un voyage guidé dans le labyrinthe et un « gardien de zoo d’un jour », où les enfants parlent de la faune du ranch, nourrissent les poulets, brossent les bébés chèvres et décorent des friandises avec le chef pâtissier du complexe.