Sautez Marley pour commencer les sessions Marley avec la version de trois petits oiseaux

Alors que les célébrations de l’année dernière commémorant le légendaire 75e anniversaire de Bob Marley se poursuivent, la famille Marley et UMe présentent une liste de talents vedettes pour «Marley Sessions». Chaque semaine, des artistes tels que Jacob Collier, Julian Marley, Mystic Marley et Sheku Mason présenteront leur représentation de morceaux du catalogue de Bob Marley. Skip Marley, le petit-fils de Bob Marley, lancera ‘Marley Sessions’ sur Bob Marley’s chaîne YouTube officielle avec une représentation de «Trois petits oiseaux» le vendredi 30 avril.

La semaine dernière, le 20 avril, les nominations aux prix Webby 2021 récompensant les meilleurs sites Web, podcasts, applications et autres services Internet de l’année ont été annoncées. Bob Marley: Série Legacy a reçu une nomination au Webby Award pour des séries et des chaînes vidéo, de la musique. Bob Marley: Legacy, une mini-série documentaire en 12 parties, présente une collection de conversations intimes et d’entretiens avec sa famille, ses amis et ses fans, tissées avec sa musique originale, ses remixes et ses reprises.

Cette série YouTube unique offre aux fans un voyage rafraîchissant et cinématographique à travers la vie, l’héritage et la pertinence que Bob Marley détient encore aujourd’hui. Actuellement, les épisodes 1 à 7 sont disponibles sur la page YouTube officielle de Bob Marley. Les gagnants de la 25e édition des Webby Awards seront annoncés le mardi 18 mai 2021.

Bob Marley reste l’un des artistes posthumes les plus suivis sur les réseaux sociaux à l’ère numérique, et MARLEY75 sert à porter sa musique et son message au premier plan numérique, atteignant de nouveaux publics et perspectives avec un contenu innovant et une technologie révolutionnaire. Des événements spéciaux en direct, du contenu numérique exclusif, des enregistrements, des expositions, ainsi que des trésors rares et découverts seront également révélés tout au long de l’année.

La musique de Marley continue d’inspirer génération après génération, alors que son héritage se perpétue à travers son message d’amour, de justice et d’unité, un sentiment plus que jamais nécessaire. En collaboration avec Tuff Gong et UMe, une division d’Universal Music Group, la famille Marley continuera à garantir la plus haute qualité, l’intégrité et le soin d’honorer l’héritage de Bob et de célébrer l’une des figures les plus importantes et les plus influentes du XXe siècle. .

Regardez les «Marley Sessions» sur la chaîne YouTube officielle de Bob Marley.