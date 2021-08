Sauts | Jeux Olympiques : Hongchan Quan, le ‘Comaneci’ des sauts, gagne avec 14 ans et 24 dizaines !

Même si elle ne sera pas la plus jeune championne des Jeux de Tokyo en raison de l’irruption du skateboard urbain dans le programme olympique, le chinois Hongchan Quan revient en vedette dans un cas d’extrême précocité dans les sauts de trampoline, une modalité sportive qui rassemble des antécédents historiques en ce sens. Dans les Jeux de Berlin 1936 L’Américaine Marjorie Gestring a remporté l’épreuve du tremplin de 3 mètres à 13 ans et 267 jours.

Mais c’est la Chine qui a fourni le plus de champions juniors depuis qu’elle a commencé à dominer le sport au début des années 90. Coupes du monde 1991, Fu Mingxia a brisé toutes les barrières lorsqu’elle a été proclamée championne sur la plate-forme de 10 mètres à l’âge de 12 ans. Cela a forcé la Fédération internationale à mettre un Limite d’âge minimum de 14 ans. Mais Fu Mingxia, qui est devenue l’une des meilleures sauteurs féminins de l’histoire, s’était déjà qualifiée pour Barcelone 92 où il a remporté l’or à 13 ans et 267 jours.

Hongchan Quan l’a fait en 14 ans et 130 jours. Il s’agit de la sixième médaille d’or pour son pays en sept épreuves disputées jusqu’à présent. Comme beaucoup d’autres qui l’ont précédée, Quan a été recrutée pour l’équipe nationale lorsqu’elle était enfant et a remporté le championnat de plate-forme chinois à l’âge de 13 ans, ouvrant la porte aux Jeux de Tokyo. Dans la Le tour de qualification a terminé deuxième derrière son coéquipier Yuxi Chen en raison d’un saut manquant au troisième saut de leur série de cinq, un triple mortel et demi en arrière. Mais en finale, il a joué dans l’une des performances les plus remarquables de l’histoire de ce sport.

Quan a reçu à deux reprises la note maximale de 10 des sept juges, récompensant une exécution parfaite et une entrée dans l’eau propre, avec peu d’éclaboussures lors de la rupture de sa surface.

Était en son deuxième saut, un triple flip à l’intérieur, et sur le quatrième, un double back flip avec un tire-bouchon et demi à partir d’une position « poirier » sur le bord de la plate-forme, d’où les sauteurs sont propulsés à la force de leurs bras. en outre J’ai reçu encore dix dizaines partielles Dans ses trois autres sauts, le dernier un double saut périlleux et demi dos avec vrille et demi, où il en a récolté six, et lui a donc également valu la meilleure note possible en en défaussant quatre. Aucun autre concurrent n’a reçu un seul 10.

Le champion gagné avec un total de 466,20 points, avec une différence de 40 sur Yuxi Chen (15 ans) et près d’une centaine sur la médaillée de bronze, l’Australienne Melissa Wu.