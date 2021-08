Sauts | Jeux olympiques : les images étonnantes de Tom Daley – Tricoter dans les tribunes en regardant les finales

Mis à jour le 08/02/2021 – 09:40

Le cavalier britannique Tom Daley a fait les gros titres de ces Jeux pour diverses raisons. Champion olympique a été proclamé sur une plate-forme de 10 mètres synchronisée avec Matty Lee, 13 ans après avoir fait ses débuts aux Jeux à seulement 14 ans.

De plus, Daley a profité de la conférence de presse après sa médaille pour faire valoir les droits du collectif LGTB. “Je suis fier de dire que je suis homosexuel et que je suis aussi champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je ne pourrais jamais rien accomplir précisément à cause de qui j’étais. Être champion olympique montre désormais que l’on peut tout accomplir”, a-t-il souligné.

Mais maintenant, Daley a été une image dans de nombreux médias pour l’un de ses grands passe-temps : le tricot.. Car le sauteur a profité des différentes finales de trampoline… pour se faufiler dans les tribunes tout en assistant aux compétitions.

Toujours avec son masque et ses deux aiguilles et de la laine, le Britannique tricote toutes sortes d’articles, des pulls aux gilets en passant par les housses pour sa nouvelle médaille.

“La seule chose qui m’a permis de rester saine d’esprit pendant longtemps, c’est mon amour du tricot et du crochet et de tout ce qui touche à la couture”, a-t-elle déclaré à ses abonnés sur sa page Instagram “madewithlovebytomdaley”, dédiée à ses œuvres.