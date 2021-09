Elizabeth Berkely est désormais à la fois fan et amie de Tiffani Thiessen et Lark Voorhies. Elle semblait apprécier l’opportunité d’être à nouveau sur le plateau. Connaître le voyage du trio fera du bien à tous les fans, et il sera intéressant de voir ce qui rassemble Lisa Turtle, Kelly Morris et Jessie Spano dans la saison 2. Si vous voulez voir la réunion de Hot Sundae, consultez la star de SBTB article complet ci-dessous :