Sauvegarde de la ZEE indienne: l’Inde clarifie l’interprétation des lois sur la mer et renforce la surveillance des océans

Par Milind Kulshreshtha

L’Indo-Pacifique évolue en tant que région importante pour les puissances navales mondiales en raison de divers avantages stratégiques et vise principalement à limiter l’influence agressive croissante de la Chine. La plupart des pays qui déploient des unités de combat dans l’Indo-Pacifique ont un intérêt direct dans la région (comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc.) et souhaitent maintenir un ordre libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles pour protéger leur personnes, actifs et autres intérêts dans la région. La liberté de navigation et l’utilisation pacifique et coopérative des mers sont encouragées dans la région indo-pacifique.

ZEE de l’Inde

L’Inde a un long littoral d’environ 7 500 km et cela comprend environ 1 100 îles au large. La zone économique exclusive (ZEE) de l’Inde est énorme et mesure environ 2,01 millions de kilomètres carrés. Le rôle de la marine indienne est responsable de la sécurité maritime globale de l’Inde, qui comprend la sécurité côtière, les îles et les unités offshore. En conséquence, la marine indienne a développé la capacité d’atteindre la supériorité dans un conflit régional limité et en tant que puissance navale déployée vers l’avant au fil des ans. Conformément aux tactiques navales en place, pour un déploiement avancé, la marine indienne a maintenu deux groupes de travail basés sur des porte-avions pour les capacités de frappe à longue portée (bien qu’à l’heure actuelle, seul l’INS Vikramaditya soit opérationnel en raison de divers retards de construction du porte-avions autochtone).

Dans le scénario géopolitique actuel, le rôle maritime de l’Inde dans la région indo-pacifique a gagné en importance et la collaboration soit dans le cadre de QUAD soit par le biais d’exercices navals bilatéraux ou trilatéraux est désormais une norme. Cependant, récemment, une opération indépendante d’un navire de guerre de la marine américaine appartenant à la 7e flotte (qui fait partie du Commandement indo-pacifique américain) a fait les manchettes pour entrer dans la ZEE indienne pour “ affirmer ” les droits et la liberté de navigation. Il aurait navigué à environ 130 milles marins à l’ouest des îles Lakshadweep. Selon l’allégation des États-Unis, cette opération de liberté de navigation (FONOP) a confirmé les droits, libertés et utilisations licites de la mer reconnus par le droit international et a contesté les revendications maritimes excessives de l’Inde.

La région des îles Lakshadweep et Minicoy indiquée dans le rapport américain est un avant-poste naval bien protégé, avec une présence permanente d’un détachement naval (NAVDET). Ces îles sont considérées comme stratégiques car elles se trouvent sur les voies de navigation vitales du continent indien au golfe Persique. Ces îles contribuent à apporter un soutien aux opérations de lutte contre la piraterie et à aider la marine indienne à exercer une surveillance accrue et à améliorer la sécurité dans la région locale. Un détachement naval à Minicoy est opérationnel depuis de nombreuses décennies et il y a quelques années, un dépôt de base, INS Dweeprakshak, a été mis en service à Kavaratti et une station radar sur l’île Androth existe et plusieurs stations radar ont été établies dans la région dans le cadre de la surveillance côtière. Réseau. Un quartier général de la Garde côtière existe également sur l’île de Kavaratti. Récemment, le satellite de communication CMS-01 a été lancé par l’ISRO pour améliorer les services de télécommunication dans le spectre de fréquences de la bande C étendue vers les îles Lakshadweep également.

Point de vue de la ZEE américaine

La marine américaine a maintenu une présence navale très puissante et supérieure dans l’Indo-Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale. La septième flotte américaine a à tout moment environ. 50 à 70 navires et sous-marins, 150 aéronefs et environ vingt mille étaient en service au sein du Commandement indo-pacifique américain et sa zone d’opérations d’environ 124 millions de km2. s’étend de la ligne de date internationale à la frontière indo-pakistanaise et des îles Kouriles au nord à l’Antarctique au sud. La Chine, la Russie, l’Inde, la Corée du Nord et la République de Corée font partie de sa zone et les États-Unis ont conclu une alliance au titre du traité de défense mutuelle avec les Philippines, l’Australie, la République de Corée, le Japon et la Thaïlande.

Bien que cela soit considéré comme une activité centrée sur l’Inde, mais récemment en février 2021, un incident similaire a été signalé par la marine américaine dans lequel la 7e flotte USS John S. McCain a affirmé les droits et libertés de navigation à proximité des îles Paracel, ce qui, selon elle, est conforme à le droit international. Selon le rapport, cette liberté de navigation (FONOPS) confirmait les droits, libertés et usages licites de la mer reconnus par le droit international et contestait les restrictions illégales au passage innocent imposées par la Chine, Taiwan et le Vietnam. Il a également contesté l’allégation de la Chine concernant des lignes de base droites entourant les îles Paracel. La marine américaine affirme que les revendications maritimes illicites et radicales dans la mer de Chine méridionale constituent une menace pour la liberté de la mer, la navigation et le libre-échange. Il menace les opérations aérospatiales et le commerce, ce qui crée une liberté d’opportunités économiques pour les nations du littoral de la mer de Chine méridionale.

Dans cet incident particulier dans la mer de Chine méridionale, les États-Unis, la Chine, Taïwan et le Vietnam revendiquent chacun la souveraineté sur les îles Paracel et tous les trois attendent une autorisation ou un préavis avant qu’un navire militaire ou un navire de guerre entreprenne un «passage innocent» à travers leur territoire. mer. Selon l’interprétation américaine, en vertu du droit international tel que reflété dans la Convention sur le droit de la mer, les navires de tous les États (y compris les navires de guerre) ont le droit de passer inoffensivement à travers la mer territoriale et d’imposer unilatéralement toute obligation d’autorisation ou de notification préalable. car le passage innocent n’est pas autorisé par la loi. Les États-Unis ont ouvertement contesté ces restrictions imposées par la Chine, Taiwan et le Vietnam et cet incident a été présenté pour déclarer qu’un passage innocent peut ne pas être soumis à de telles restrictions.

Défi américain en Chine

Les États-Unis ont également contesté la déclaration de la Chine de 1996 sur les lignes de base droites entourant les îles Paracel. En termes navals, la ligne de base est la ligne de référence le long de la côte à partir de laquelle les limites vers le large de la ZEE sont mesurées et l’ONU définit la ligne de base normale comme la ligne de basse mer le long de la côte, comme indiqué sur les cartes publiées officiellement. Les États-Unis ont réaffirmé que quel que soit le demandeur qui détient la souveraineté sur les îles des îles Paracel, ces lignes de base droites ne peuvent être légalement tracées autour des îles Paracel par eux.

Surtout, les États-Unis soulignent que le droit international ne permet à aucun État continental (comme la Chine) d’établir les lignes de base autour de l’ensemble des groupes insulaires dispersés et, de fait, la Chine a maintenant revendiqué plus d’eaux intérieures, de plateau continental, de mer territoriale ou de ZEE que le droit la loi internationale. Par les opérations navales, les États-Unis ont démontré que de telles eaux sont au-delà des revendications légales de la Chine, car sa mer territoriale et les lignes de base droites revendiquées par la Chine en référence aux îles Paracel sont incompatibles avec le droit international. La version américaine est que toutes ses activités sont destinées à être menées dans le respect des directives du droit international et qu’elle doit toujours démontrer que les États-Unis voleront, navigueront et opéreront conformément aux autorisations du droit international, sans se soucier de l’emplacement revendications maritimes ou événements actuels.

Protection de la ZEE de l’Inde

Pour l’Inde, la surveillance de la ZEE évolue comme l’une des premières étapes vers la sécurité côtière. Bien que cet incident ait été déclaré par la marine américaine elle-même avec l’intention d’envoyer un message clair sur sa politique globale et son interprétation des lois internationales sur les mers, la détection d’une telle activité par des navires, sous-marins ou chalutiers chinois est une tâche cruciale. Les Chinois déploieront leurs ressources maritimes principalement pour des missions ISR secrètes et étudieront les eaux indiennes pour la salinité, les variations de température, etc., car ces caractéristiques jouent un rôle important dans la guerre sous-marine. Déjà, la présence d’un grand nombre d’UUV (véhicules sous-marins sans pilote) signalés dans l’Indo-Pacifique ont entrepris de telles mesures sous la surface.

La marine indienne a un énorme devoir à accomplir dans les vastes océans, où il n’y a pas de lignes physiques délimitées et où des milliers de navires naviguent à tout moment. Même si une surveillance étroite est maintenue et des défis lancés par la marine indienne de temps en temps, une défense côtière robuste nécessitera plus de ressources en termes de navires de guerre et d’avions de surveillance maritime comme les P-8I.

Parallèlement, la surveillance par satellite avec l’utilisation de petits satellites jouera un rôle crucial pour les activités d’ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). Les petits satellites placés sur une orbite polaire synchrone solaire (SSPO) fourniront des données spécialisées, en particulier avec les charges utiles optiques et SAR (radar à synthèse d’ouverture). L’ISRO travaille toujours au développement de petits satellites pour des applications militaires et les véhicules de lancement de petits satellites (SSLV) sont en cours d’essais. Actuellement, l’ISRO lance divers petits satellites commerciaux à bord des fusées lourdes comme le GSLV ou le PSLV.

Conclusion

Alors que l’activité des navires de guerre américains dans la ZEE indienne est considérée comme un cas spécifique contre l’Inde, le Commandement indo-pacifique américain a bien souligné sa position sur l’affaire en tant que position mondiale prise par lui. des revendications maritimes excessives dans le monde, quelle que soit l’identité du demandeur. Les États-Unis reconnaissent également que le droit international de la mer (tel que reflété dans la Convention sur le droit de la mer de 1982) prévoit certains droits et libertés et d’autres utilisations licites de la mer pour toutes les nations. La communauté internationale doit donc préserver la liberté des mers, car elle est essentielle à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité mondiales.

Il stipule également qu’aucun des membres de la communauté internationale ne doit être intimidé ou contraint de renoncer à ses droits et libertés. Dans tous les cas, tous les avocats sont bien conscients que l’interprétation juridique des lois est un point discutable, qu’il s’agisse des tribunaux locaux ou de tout forum international. Ainsi, au lieu de considérer uniquement la question de la transgression de la ZEE du point de vue indien, prendre le cas pour clarification en affirmant la position de l’Inde en faveur de l’AEM peut être plus fructueux car aucune option militaire n’existe ici. En outre, l’Inde fera mieux en ayant sa position claire sur ces lois et règlements maritimes afin de participer efficacement au QUAD ou à toute opération navale bilatérale ou trilatérale. Pendant ce temps, ce qui est au-delà de tout débat, c’est que l’Inde doit renforcer sa surveillance dans l’Indo-Pacifique grâce à des actifs spatiaux, et peut envisager de louer une partie de la surveillance des zones non sensibles à des industries indiennes privées travaillant dans le domaine spatial pour encourager Atmanirbhar. concept.

(L’auteur est un expert C4I qui a travaillé sur le développement des systèmes indigènes de gestion du combat naval (CMS). Il a un vif intérêt pour les solutions Joint Warfare C4I concernant les modules d’évaluation des menaces et de guerre, la fusion de données multicapteurs multiplateformes (MPMSDF ). Courriel: milind@aikairos.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

