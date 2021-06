Sauvegarde des tendances du volume de crypto PayPal après le volume quotidien record de plus de 0 million

Pay Pal

Sauvegarde des tendances du volume de crypto PayPal après le volume quotidien record de plus de 300 millions de dollars

PayPal avait un autre volume quotidien record d’un peu plus de 300 millions de dollars en crypto-monnaies. Le jour où les utilisateurs de PayPal étaient tellement intéressés par le trading de cryptos, c’était le 19 mai, le jour où le prix du Bitcoin s’est effondré à 30 000 $ et même plus bas sur certains échanges.

Le précédent record d’un jour était le 11 janvier à 239,52 millions de dollars; le jour où le prix BTC a perdu 10 000 $ de sa valeur.

Depuis le volume quotidien le plus élevé enregistré en mai, il est en baisse sur PayPal. Le volume n’a commencé à augmenter que cette semaine après être tombé à environ 8 millions de dollars le 6 juin, un niveau observé pour la dernière fois en octobre lorsque PayPal a annoncé pour la première fois l’option d’achat, de vente et de détention de crypto, et le volume commençait à augmenter.

Le dépositaire des fonds cryptographiques de PayPal, itBit, se négocie désormais bien au-dessus de 50 millions de dollars en volume, selon Nomics. L’échange de crypto-monnaie itBit appartient à Paxos, qui fournit des liquidités au géant des paiements.

En avril, la Deutsche Bank a estimé dans une note à ses clients que le volume de transactions cryptographiques de PayPal atteindrait 20 milliards de dollars cette année.

Pour l’instant, PayPal, qui compte plus de 3,5 millions d’utilisateurs dans le monde, dispose d’un nombre très limité de cryptos, à savoir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC) disponibles à la négociation. BTC 14,99% Bitcoin / USD BTCUSD 36 455,98 $

La plate-forme de paiement permet aux utilisateurs d’investir aussi peu que 1 $ en crypto en utilisant leurs comptes existants. Il faut un pourcentage de réduction à chaque fois que le fiat est échangé contre des crypto-actifs et vice versa. Les frais peuvent être très élevés, jusqu’à 2,3 % pour les transactions inférieures à 100 $ et 1,50 % supérieures à 1 000 $.

PayPal, cependant, ne permet pas aux utilisateurs de transférer leurs cryptos vers d’autres plateformes. Le responsable de la blockchain et de la crypto-monnaie de la société chez PayPal, Jose Fernandez da Ponte, a récemment annoncé qu’ils travaillaient à offrir la possibilité de transférer des cryptos hors de la plate-forme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.