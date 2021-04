SAUVEGARDEZ DES ACTIONS: Achetez des actions Spirit Airlines alors que le vol fait son grand retour

Spirit Airlines (NYSE:SAUVEGARDER) le stock a peut-être plus que doublé depuis le début du déploiement du vaccin. Mais ne pensez pas qu’il soit trop tard pour acheter des actions de cette compagnie aérienne à bas prix. Pourquoi? À savoir, il continue d’avoir deux atouts clés. Ce serait son bilan solide, ainsi que sa structure de coûts allégée, qui ont permis à l’entreprise d’atténuer la gravité de sa consommation de trésorerie pendant la pandémie.

Source: Markus Mainka / Shutterstock.com

L’année dernière, alors que les vents contraires de Covid-19 étaient à leur apogée, j’ai expliqué pourquoi, avec ses atouts susmentionnés, cette compagnie aérienne rebondirait relativement rapidement par rapport aux transporteurs traditionnels comme American Airlines (NASDAQ:AAL).

Flash avant maintenant, et il est clair que cela a commencé à se jouer. Bien sûr, comme le montrent ses récents résultats trimestriels (voir ci-dessous), les résultats de janvier et février reflètent un environnement toujours difficile. Pour certains, cela peut indiquer que les investisseurs ont pris de l’avance sur eux-mêmes en faisant une remontée des titres de voyage.

Mais cette ligne de pensée est à courte vue. En plongeant dans les détails, il est clair que les choses continueront de s’améliorer à mesure que 2021 se déroulera. Alors, qu’est-ce que cela signifie, pour ceux qui pourraient être intéressés mais qui n’ont pas encore saisi de poste?

En prévision du retour, le titre a surtout rebondi. Mais, avec une marge de manœuvre à la fois à court et à long terme, cela reste un achat aux prix d’aujourd’hui (36,46 $ par action).

Enregistrer le stock et les résultats récents

Le 21 avril, Spirit Airlines a publié ses chiffres pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le retour à la normale est toujours un travail en cours. Les revenus restent en baisse d’une année à l’autre (le premier trimestre de l’année dernière étant celui où l’épidémie a commencé à affecter la demande de voyages aux États-Unis). Les marges d’EBITDA ajusté continuent d’être élevées (moins 43,3%).

Mais, selon les commentaires de la direction, il y a beaucoup de signes d’amélioration des résultats à l’avenir. À partir du mois de mars, Spirit a connu une reprise importante des tendances de la demande. Avec l’hypothèse que cette tendance se poursuivra, les prévisions de la société pour le prochain trimestre indiquent que le seuil de rentabilité de l’EBITDA ajusté est réalisable.

Encore une fois, le marché a déjà anticipé une reprise massive pour ce transporteur. C’est pourquoi l’action SAVE a énormément rebondi après son effondrement initial provoqué par une pandémie au printemps dernier. Si vous vous souvenez bien, les actions ont brièvement chuté aux prix à un chiffre. Depuis lors, il a livré des rendements époustouflants pour ceux qui ont acheté près du fond. Pourtant, les actions ont encore une piste considérable.

Et, pas seulement parce que le stock, à 36,46 $ par action, reste environ 15 à 20% en dessous de ses niveaux de prix d’avant l’épidémie. L’amélioration continue de la demande de voyages aidera le stock à compenser le reste de ses pertes. Mais, son avantage à long terme par rapport aux transporteurs traditionnels et, dans une certaine mesure, aux transporteurs à bas prix concurrents, sera ce qui contribuera à le maintenir à la hausse longtemps après la fermeture des livres sur Covid-19.

N’oubliez pas son potentiel à long terme

La poursuite de la reprise aidera SAVE stock à continuer de progresser à court terme. Mais ce n’est pas là que l’histoire se termine. Ce jeu aérien a également un potentiel à long terme. Et cela vient de sa structure à faible coût de pointe.

Cet avantage a été essentiel pour en faire la cinquième compagnie aérienne nationale en termes de part de marché. Non seulement cela lui permettra de conserver son avance sur les autres transporteurs à bas prix qui le suivent. Cela lui permet également de gagner des parts de marché substantielles dans les années à venir.

À l’heure actuelle, il ne détient qu’une part de 5,8% de l’ensemble du marché américain du transport aérien. Les trois plus grands transporteurs, les anciennes compagnies aériennes américaines et Delta Airlines (NYSE:DAL), avec le leader low-cost Southwest Airlines (NYSE:LUV), chacun détiennent une part d’environ 15 à 20%. Grâce à sa structure de coûts avantageuse, combinée à sa solidité financière, il a beaucoup de potentiel pour réduire cet écart.

Certes, l’expansion matérielle de sa part de marché prendra du temps. À l’heure actuelle, son objectif principal est de sortir de la pandémie et de revenir à une rentabilité annuelle. Mais, une fois qu’il a surmonté les tempêtes décroissantes, considérez-le comme un catalyseur à long terme qui pourrait aider à propulser le stock sur la route.

Avec plus de piste à venir, les actions restent un achat aux prix d’aujourd’hui

Il est prématuré de dire que les compagnies aériennes ont fait un retour. Même si de plus en plus d’Américains se sont vaccinés, la demande de voyages aériens reste bien en deçà des niveaux prépandémiques. Pourtant, les investisseurs ne se sont pas trompés en anticipant des chiffres plus élevés à partir du troisième trimestre de 2021.

Comme le montrent les conseils optimistes de Spirit, il est clair que les choses ont commencé à s’améliorer – dans une grande mesure. Cela indique une reprise continue des résultats. Et, à son tour, un moyen pour les actions de se remettre complètement de leurs pertes liées à la pandémie. Mais ce n’est pas la seule histoire avec ce transporteur à bas prix.

Compte tenu de sa forte liquidité et de sa structure à faible coût, cette compagnie aérienne a le potentiel d’accroître considérablement sa part de marché dans les années à venir. SAVE stock reste une opportunité d’achat solide.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.