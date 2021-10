Sauver des vies en Méditerranée

10/02/2021 à 10:00 CEST

Ils ont répondu « oui » sans hésitation. Tous les acteurs qui jouent dans ‘Mediterráneo’, le film qui raconte les origines d’Open Arms, ils savaient que leur travail allait dépasser l’écran. Une histoire, malheureusement, bien réelle et avec la signature d’un auteur qui a un jour décidé laisser derrière lui sa vie d’homme d’affaires et de sauveteur à Badalona pour aider à sauver des vies à Lesbos. Óscar Camps voit comment désormais, paradoxes de la vie, ce film est présélectionné pour les prix qui portent son nom. Des côtes grecques à Hollywood en passant par plus de 60 000 vies sauvées, c’est ce qui émeut vraiment Camps et tous les membres d’Open Arms. Anna Castillo a expliqué dans ‘Attention works’ (RTVE) que « Vous finissez par prendre conscience de réalités qui sont très proches et que vous ne connaissez pas. J’étais avec les vrais protagonistes et j’ai travaillé avec des figurants qui étaient des réfugiés. Connaître leurs histoires m’a fait prendre conscience que tout ce que vous entendez, tout ce que vous pouvez aider et tout ce qui est en votre pouvoir, vous le prenez d’un autre endroit et avec une autre valeur. L’exemple d’Oscar montre à quel point il y a de petits gestes qui mènent à de grands combats & rdquor ;.

Entre le promoteur de cette ONG et Edouard Fernandez, qui l’interprète, une grande complicité est née qui a conduit à l’amitié. Pour tous les deux « il n’y a rien de plus important que de sauver une vie & rdquor ;. Camps était clair à ce sujet puisqu’il a vu cet enfant mort sur une plage et a découvert combien d’autres étaient restés en mer. “Si vous voulez vous pouvez. Il s’agit d’acheter un billet, d’aller et de faire. Quand je suis arrivé, il n’y avait personne. C’était très dur. Ce n’est pas la même chose de trouver un mort à mourir dans vos bras & rdquor ;. Dani Rovira a été impliqué dans le projet du début à la fin et a fait don de tous ses honoraires à Open Arms. Il a commencé à tourner juste après avoir vaincu un cancer et, pour lui, « chaque jour de travail sur ce film était un privilège & rdquor ;. Pour l’acteur, comme pour le reste de l’équipe, chaque vie compte.

Lire l’édition complète de Sport & Style