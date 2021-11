sauver la posidonie pour sauver le climat

15/11/2021 à 09h00 CET

Les forêts captent le CO2 de l’atmosphère et jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et encore Ce ne sont pas seulement les grandes masses forestières qui jouent un rôle si décisif. De même, et plus efficacement encore, les fonds marins. Là vit une plante sous-marine appelée Posidonia oceanica, qui s’étend le long de larges prairies vallonnées et qui constituent, directement, de véritables forêts submergées. Sans surprise, ces prairies abritent de nombreuses espèces de poissons, mollusques et autres organismes qui y ont leur refuge et leur lieu de reproduction et de nourriture.

L’efficacité de la posidonie à capter le CO2 de l’atmosphère est telle qu’elle dépasse même celle de l’Amazonie elle-même. L’océanographe Carlos Duarte a défini cette plante comme « championne de la séquestration du CO2 », puisqu’un seul hectare de posidonies « peut séquestrer autant de carbone que 15 hectares de forêt amazonienne et, en plus, elle ne brûle pas », affirme-t-il en référence à les graves incendies qui menacent cette forêt tropicale.

C’est une plante qui ne pousse que sur toute la planète en Méditerranée. C’est donc un endémisme de cette mer. Les plus grandes accumulations se trouvent dans des endroits comme Chypre, la Sicile et, surtout, le Levante espagnol. Concrètement, devant Campello (Alicante) ou entre Ibiza et Formentera se trouvent les prairies les plus étendues de tout le bassin méditerranéen. Au total, il y a environ 50 000 kilomètres carrés de posidonies dans cette mer.

Un autre expert qui connaît bien cet organisme, le biologiste marin Manu San Félix, considère que « s’il n’existait pas, les plages seraient différentes, car le sable est constitué des squelettes des millions d’organismes qui y vivent, juste comme les récifs de corail forment le sable des plages de corail ».

«Mais, en plus, il faut garder à l’esprit que La posidonie contribue entre 50 et 70 pour cent de l’oxygène que nous respirons sur la planète. En Méditerranée, il agit comme un énorme poumon, car c’est le système le plus efficace de séquestration du CO2, ce qui en fait, avec les récifs, un grand allié contre le changement climatique. Il forme également l’habitat de nombreuses espèces. Je ne veux même pas imaginer à quoi ressemblerait un avenir sans posidonie, car ce serait dramatique, mais si nous n’agissons pas maintenant, cela pourrait arriver », explique-t-il dans le magazine Ethic.

Mais même morte, la posidonie continue de générer des bénéfices pour l’écosystème. Lorsque les feuilles se détachent, flottent et finissent sur le rivage, elles forment de grandes accumulations sur les plages, recouvrant le sable. Bien que l’industrie du tourisme s’en plaigne, en réalité ces tas d' »algues » sauvent la plage, car ils empêchent les vagues d’emporter le sable.

De plus, même alors, la posidonie continue d’être un refuge pour de nombreux micro-organismes d’une grande valeur environnementale, selon les dernières recherches.

Attaques sur un trésor

Mais ce patrimoine exceptionnel, qu’il convient d’entretenir avec un soin singulier, est en train d’être détruit par la force. Duarte et San Félix et d’autres scientifiques ont essentiellement identifié trois menaces.

En premier lieu, les amarres des bateaux de plaisance, qui jettent leurs ancres sur les herbiers de posidonie, créant ainsi de grandes « taches chauves » en eux et produisant une déforestation sous-marine avec les mêmes effets qu’elle aurait dans une forêt. Cependant, la différence est que, tout comme une forêt peut se rétablir relativement rapidement, la régénération de la posidonie peut prendre des siècles.

Le deuxième impact est celui de la rejets polluants des stations d’épuration qui ne fonctionnent pas correctement, à partir de navires offshore et d’installations industrielles. Les images abondent de prairies de Posidonie littéralement ensevelies par une sorte de « mucus » filamenteux qui recouvre toute la plante, l’étouffe et la tue à cause de cette contamination. National Geographic déclare que près de la moitié des zones urbaines côtières de 23 pays méditerranéens manquent de stations d’épuration.

La mer se réchauffe

Et enfin, le changement climatique accapare cette usine éco-santé. Le réchauffement de la mer Méditerranée est accablant. Cette même année, ils ont été mesurés des températures allant jusqu’à 29 degrés dans les eaux d’Alicante les premiers jours de novembre, un fait sans précédent qui révèle que la Méditerranée atteint déjà des températures typiques de la mer des Caraïbes.

Cela tue la posidonie, puisque, comme le dit Duarte, Lorsque la température de l’eau dépasse 28,5°C, les taux de mortalité des posidonies montent en flèche. En revanche, depuis 2015, de longues périodes ont déjà été observées pendant lesquelles, entre 15 et 20 mètres de profondeur, la température ne descend pas en dessous de 29 degrés.

Le déclin de Posidonia a déjà commencé et peut être clairement mesuré. Selon une étude de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (Imedea), en Méditerranée occidentale, l’étendue des herbiers de cette espèce a été réduite de 13% à 38% depuis 1960. Mais il y a des zones spécifiques où sa surface a été réduite de 40%. Les conséquences de cet événement s’enchaîneront sur l’écosystème.

L’avenir ne s’annonce pas bon, compte tenu également du fait que la température mondiale continue d’augmenter et même en atteignant les objectifs de l’Accord de Paris, il sera inévitable de faire face à des dommages irréparables. D’où la nécessité, soulignent les experts, d’agir avec plus de rapidité, de courage et d’ambition pour éviter les dommages les plus graves et les plus irréversibles.

Tous les rapports indiquent que, justement, la Méditerranée sera l’une des zones les plus touchées par le réchauffement climatique, ce qui montre l’urgence d’adopter des mesures plus efficaces que celles prises jusqu’à présent.

« L’herbe de mer séchée sur le rivage n’est pas un résidu ; c’est un bouclier pour la plage »

Même morte, la posidonie continue de remplir une fonction : ses feuilles sèches empêchent les plages de disparaître.

Le docteur en géologie et géographie Francesc Xavier Roig i Munar a réalisé il y a deux ans une étude sur l’élimination des posidonies sèches des plages et a démontré les graves dommages qu’implique le traitement de cet élément naturel comme s’il s’agissait d’un simple résidu. Le retrait à l’aide de machinerie lourde, indistinctement tout au long de l’année, peut détruire la plage elle-même.

Quels sont les bénéfices de la présence des « algues » dites sèches sur le rivage des plages ?

Tout d’abord, ils sont un indicateur de la qualité de l’eau. S’il y a des « algues », la qualité de l’eau est bonne. Ces accumulations défendent la plage contre les tempêtes de faible intensité. De plus, ils apportent du sable vers la plage et vers les dunes. Ils apportent également de la matière organique à la végétation dunaire et, à terme, structurent une grande partie des plages méditerranéennes. Ces accumulations de posidonie agissent sur les plages comme si elles constituaient une barrière ou un bouclier contre les tempêtes. Ils ne peuvent pas résister aux fortes tempêtes, mais ils peuvent résister aux moyennes et basses.

Quelles sont les conséquences de l’élimination de ces accumulations d’herbes marines séchées du rivage ?

Les dégâts, pendant de nombreuses décennies, ont surtout consisté en ce que, lorsque cette posidonie est enlevée, du sable l’est aussi. Le retrait des posidonies du rivage de la plage implique une perte de volume et de surface de cette plage.

Existe-t-il des moyens corrects de supprimer cette posidonie pour satisfaire le tourisme et préserver les plages en même temps ?

Actuellement, la meilleure gestion de l’élimination des posidonies sèches qui est réalisée en Méditerranée est celle réalisée à Ibiza et Formentera. Ce qu’ils font, c’est ramasser la posidonie sur la plage avant l’été, ils la stockent dans un endroit et, à la fin de la saison, ils la remettent à sa place. C’est la bonne chose à faire. De cette façon, un degré d’érosion des plages est supposé pendant la période estivale, mais vous compensez cette érosion en hiver. C’est une manière de conjuguer usage touristique et préservation de l’environnement.

Comment voyez-vous l’attitude d’une grande partie de l’industrie touristique, qui voit la posidonie sur le rivage pratiquement comme si c’était un résidu ?

Cela ressemble à un résidu et il n’y a pas de conscience. Les hôteliers le méprisent, mais c’est le même mépris qu’ils affichent dans les Caraïbes envers Thalassia testéinum, qui y est comme la posidonie, ou encore envers l’acacia, qui sont totalement criminalisés. La posidonie est criminalisée et sa valeur en tant qu’élément important pour les plages n’a jamais été reconnue. Et ce n’est pas par manque de connaissances ou d’informations, car il y en a beaucoup. Si vous recherchez sur Internet, vous trouverez de nombreuses informations à ce sujet. Mais la demande de suppression de cette posidonie vient plus du secteur de la restauration et des hôteliers que des usagers de la plage, même si, en effet, ils se plaignent parfois aussi.