Sauver le climat coûte mille milliards d’euros

27/09/2021 à 09h00 CEST

Le changement climatique est la “menace existentielle de notre temps”, souligne l’ONU. Et bien qu’il existe d’innombrables solutions pour l’atténuer, elles coûtent toutes beaucoup d’argent. En ajoutant les efforts d’atténuation, de décarbonisation et de résilience à travers le monde, le coût annuel de la sauvegarde du climat pourrait dépasser un billion de dollars. Mais l’ONU défend que les bénéfices directs seraient bien plus importants : triples. Ce qui n’est pas encore tout à fait clair, ce n’est ni qui doit payer, ni comment.

Le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) révélait il y a quelques jours que les émissions de gaz à effet de serre provenant des activités humaines sont responsables d’avoir provoqué un réchauffement climatique de 1,1° Celsius depuis la période 1850-1900 à nos jours.

Ce qui est encore plus alarmant étude prédit: la température mondiale atteindra ou dépassera 1,5 ° C ou plus de réchauffement au cours des 20 prochaines années. Les conséquences commencent déjà à se faire sentir : inondations plus importantes, vagues de chaleur extrêmes plus fréquentes, sécheresses plus longues, perte de calotte glaciaire, superfires & mldr;

Bien que les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures durables augmentent, les dépenses mondiales en combustibles fossiles continuent de dépasser celles consacrées à l’énergie verte. Et de nombreux pays n’ont pas les ressources financières pour entreprendre la transition vers des sources d’énergie propres et des moyens de subsistance durables pour inverser le changement climatique.

L’ONU estime qu’il est nécessaire d’aider ces pays, que ne pas investir coûtera plus cher à long terme, et qu’il existe des opportunités importantes pour les investisseurs.

Qu’est-ce que la finance liée au climat ? D’une manière générale, le financement climatique est lié à l’argent qui doit être dépensé pour des activités qui contribueront à freiner le changement climatique et qui aideront le monde à atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels moyens.

Pour atteindre cet objectif, le monde doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre à près de zéro d’ici 2050.

Parmi les initiatives qui doivent être financées pour atteindre ces émissions de valeur zéro figurent celles qui réduisent les émissions de gaz nocifs, et ceux qui améliorent ou préservent les solutions naturelles pour capturer ces gaz, comme les forêts et les océans.

Les financements pour sauver le climat visent également à accroître la résilience des populations les plus touchées par le changement climatique et à les aider à s’adapter aux conditions climatiques changeantes, mesures qui à leur tour contribueront à réduire le réchauffement.

Le financement est nécessaire pour passer à ce que l’ONU appelle une « économie verte » et pour stimuler une croissance économique durable.

Parce que si les températures mondiales augmentent, si les changements climatiques, l’élévation du niveau de la mer, l’augmentation des sécheresses et des inondations persistent, les populations les plus vulnérables seront confrontées à des risques croissants.

En fait, l’ONU estime que le changement climatique pourrait pousser 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté d’ici 2030. Faire face à ces tendances nécessite des ressources financières importantes, des investissements adéquats et une approche globale systématique.

Combien d’argent as-tu besoin?

Des investissements majeurs sont nécessaires et la coopération internationale est indispensable. Il y a plus d’une décennie, les pays développés se sont engagés à contribuer conjointement 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour soutenir l’action climatique dans les pays en développement.

Mais, selon un rapport d’expert commandé par l’ONU, cet objectif n’est pas atteint, malgré le fait que les financements liés au climat suivent une « trajectoire ascendante ».

Les pays ont annoncé 100 000 millions pour 2020 mais n’ont pas tenu leurs promesses.

La vraie question est de savoir si le monde peut se permettre de ne pas investir dans l’action climatique. Partout dans le monde, les communautés souffrent déjà des effets financiers du changement climatique, soit de mauvaises récoltes dues à la sécheresse, soit de dommages importants aux infrastructures causés par des inondations ou d’autres événements météorologiques extrêmes.

L’ONU défend que L’investissement climatique représente une opportunité et non un risque, car les avantages dérivés dépassent de loin les coûts initiaux. Par exemple, dans la plupart des pays, l’énergie solaire est actuellement moins chère que la construction de nouvelles centrales électriques au charbon.

En outre, les investissements dans les énergies propres stimulent également la croissance économique et pourraient créer 18 millions d’emplois d’ici 2030, en comptant sur les pertes d’emplois dans le secteur des combustibles fossiles.

D’où vient l’argent?

Le financement provient d’une longue liste de sources de financement publiques et privées, qui soutiennent des initiatives innovantes d’action climatique au niveau local, national ou transnational.

Il existe une grande variété d’instruments financiers pour fournir un financement climatique, des obligations vertes aux prêts directs pour des projets ou des investissements dans des fournisseurs d’énergie ou de technologies.

Mais l’adaptation n’est qu’une partie du puzzle compliqué de l’action climatique. Une fois que les efforts d’atténuation et de décarbonation et les efforts de résilience mondiaux seront pris en compte à la fois dans le monde en développement et dans le monde développé, le coût annuel dépassera largement 500 milliards de dollars et peut-être même 1 000 milliards de dollars, selon l’ONU.

Cependant, les avantages seront beaucoup plus importants. Le passage à une économie verte pourrait signifier un gain économique direct de 26 000 milliards de dollars jusqu’en 2030 par rapport à la situation actuelle ; c’est-à-dire environ 3 milliards par an, calcule l’ONU.

Actuellement, il existe plusieurs fonds mondiaux dédiés spécifiquement à la lutte contre la crise climatique et ses effets directs. Seuls parmi ceux qui ont le soutien de l’ONU, il y a environ 23 milliards de dollars.

Le plus grand d’entre eux est Fonds vert pour le climat, créée en 2010, avec un budget d’environ 8 800 $ et qui vise à atténuer les effets climatiques dans les pays en développement et à adapter leurs infrastructures. Un autre 8 000 millions fournit la Fonds d’investissement climatique, approuvé en 2008 par la Banque mondiale, qui vise à « accélérer l’action climatique, promouvoir les transformations dans les technologies propres, l’accès à l’énergie, la résilience climatique et les forêts durables dans les pays en développement ». Un autre particulièrement important est le Fonds pour les technologies propres, doté de près de 5,4 milliards de dollars, pour promouvoir les technologies bas carbone.

Le PIB mondial pourrait chuter de 37% en raison de la météo

Les études qui ont jusqu’à présent évalué les coûts économiques du changement climatique pourraient avoir considérablement sous-estimé ces impacts monétaires, selon des recherches menées par l’University College of London. Concrètement, l’étude qui vient d’être publiée dans la revue Environmental Research Letters, assure que les dommages économiques d’ici la fin de ce siècle pourraient être six fois plus importants qu’estimés auparavant.

Les modèles utilisés jusqu’à présent ont ignoré les risques hautement pertinents. Pour commencer, selon les auteurs, la plupart des modèles se concentrent sur l’analyse des dommages à court terme, en supposant que le changement climatique n’a pas d’effet durable sur la croissance économique, malgré les preuves croissantes du contraire.

L’étude montre que d’ici 2100, le PIB mondial pourrait chuter de 37% par rapport à l’absence d’impacts du réchauffement.

Si les dommages à long terme ne sont pas pris en compte (exclus de la plupart des estimations à ce jour), le PIB serait « seulement » inférieur d’environ 6 %, ce qui signifie que les impacts sur la croissance peuvent multiplier par six les coûts des facteurs économiques du changement climatique. Mais Selon l’ampleur de la croissance affectée, les coûts économiques du réchauffement de ce siècle pourraient atteindre jusqu’à 51% du PIB monde.

Le co-auteur de l’étude, Chris Brierley, a déclaré: “Nous ne savons pas encore exactement quel effet le changement climatique aura sur la croissance économique à long terme, mais il est peu probable qu’il soit nul, comme la plupart des modèles économiques l’ont supposé.”

« Le changement climatique rend les événements dommageables, tels que la récente vague de chaleur en Amérique du Nord et les inondations en Europe, beaucoup plus fréquents. Si l’on arrête de supposer que les économies se remettent de tels événements en quelques mois, les coûts des dommages du réchauffement apparaissent bien plus élevés qu’on ne le prétend souvent », ajoute-t-il.

Les auteurs ont calculé l’effet de ces changements sur le « coût social du carbone » (SCCO2), un indicateur crucial qui calcule le coût économique des émissions de gaz à effet de serre pour la société. Exprimées en dollars américains pour chaque tonne de CO2, les estimations suggèrent que les dommages économiques pourraient en réalité dépasser 3 000 $ par tonne de CO2.

“Les émissions de chaque personne pourraient très bien coûter à l’humanité plus de 1 300 par an, atteignant plus de 15 000, une fois que les impacts du changement climatique sur la croissance économique sont inclus”, a déclaré le Dr Brierley.

En échange, le gouvernement américain n’estime actuellement qu’un coût de 51 $ la tonne et l’UE, 61 $.