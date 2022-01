Sauver le comté de Derby de la relégation serait la « plus grande » réalisation de la carrière de Wayne Rooney, selon Darren Bent, bien que le patron des Rams soit Manchester United et le meilleur buteur de l’Angleterre

Wayne Rooney a fait des choses incroyables au cours de sa carrière, mais sauver le comté de Derby de la relégation serait le plus important, a-t-on dit à talkSPORT.

Les Rams ont été déduits de 21 points cette saison mais, bien qu’ils soient en bas de la ligue, ne sont plus qu’à 11 points de la sécurité.

GETTY

Rooney pourrait être au bord de quelque chose d’incroyable

Si Rooney peut réaliser l’improbable, il serait à la fois le meilleur buteur de l’Angleterre et de Manchester United, selon l’ancien coéquipier Darren Bent.

Derby a eu deux déductions de points distinctes, les 12 premières en septembre pour son entrée dans l’administration et 9 autres après avoir admis des violations des règles de rentabilité et de durabilité de l’EFL, survenues en novembre.

La punition a laissé le club dans une position désastreuse avec une relégation sur les cartes étant donné qu’il n’a réussi que 44 points la saison dernière.

Cependant, l’attaquant légendaire Wayne Rooney a refusé d’accepter la défaite et tire miraculeusement son équipe vers la survie.

Une série de résultats incroyables – le plus récemment revenu pour faire match nul 2-2 avec Reading – le Derby de Rooney occuperait désormais la 14e place sans les déductions.

Lorsque Laura Woods, animatrice de talkSPORT Breakfast, lui a demandé si Derby éviter la chute serait la « plus grande évasion de tous les temps », Bent a répondu en disant que ce serait bien plus que cela.

GETTY

Bent était un joueur de Derby County de 2015 à 2018 et sait exactement à quel point le championnat peut être difficile

« Absolument. 21 points ? C’est ridicule », a-t-il répondu. «Il y aurait eu des moments où les gens se disaient ‘non, c’est fini’, mais ils battent des équipes au-dessus d’eux.

« Ils ont bien joué contre Fulham, Bournemouth, je veux dire qu’ils ont battu Stoke et sont revenus de 2-0 contre Reading.

« Si Rooney parvient à le faire, peu importe ce qu’il va faire dans sa carrière, il pourrait gagner de gros trophées, des honneurs majeurs, c’est la plus grande chose qu’il aurait jamais faite.

« 21 points est ridicule et dans le championnat aussi d’ailleurs, ce qui est implacable, s’il le fait avec des fonds limités – un exploit incroyable ».

GETTY

L’ancien as de United a déclaré qu’il ne quitterait jamais le défi à Derby

Le combat montré par les joueurs de Derby pour sauver un point contre les Royals – qui ont également fait face à une déduction de points cette campagne – et pour être resté cinq matchs invaincus a été cultivé par le personnel d’entraîneurs et les joueurs seniors.

S’adressant à White et Jordan après son but vital de dernière minute contre Reading, l’arrière central de Derby Curtis Davies a déclaré qu’il pensait que l’âge de son manager l’avait aidé à nouer des relations solides au sein de son équipe.

Il a dit : « Le fait que j’aie joué avec Liam [Rosenior] et joué contre le gaffer [Rooney] beaucoup aussi et ils ont à peu près mon âge, c’est une bonne relation d’équilibre entre le personnel de gestion et le groupe de la haute direction.

GETTY

Le capitaine du Derby a marqué à la 91e minute contre d’autres lutteurs de relégation Reading pour le ramener à 2-2

«Cela permet d’obtenir plus facilement l’information, de la faire comprendre aux jeunes joueurs, car vous parlez presque au niveau d’un ami plutôt que d’être patron et joueur. Je pense que c’est ce qui nous a aidés.

Mais plutôt que de laisser les problèmes hors terrain les abattre, Davies a insisté sur le fait qu’ils abordaient leur bataille dans la bonne humeur.

Il ajoute : « Nous essayons juste de prendre plaisir à jouer, c’est ce qui nous a permis de continuer.

« Comme je l’ai dit, nous sommes tous dans le même bateau, nous savons ce que nous faisons et nous ferons de notre mieux pour rester debout ».