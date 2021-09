Sauver l’éducation en Inde, à partir de l’infrastructure numérique de base

Le point de départ doit être l’infrastructure numérique de base.

En 2020, l’Inde a publié une nouvelle politique nationale d’éducation (NEP). C’était au tout début de la pandémie, et certains ajustements ont été apportés au NEP face à la perturbation de l’éducation résultant du coronavirus mortel et des blocages qui ont suivi. Mais les établissements d’enseignement du pays n’étaient pas préparés à s’adapter à un monde d’enseignement, d’apprentissage et de tests à distance. Le NEP visait avant tout à promouvoir une approche de l’éducation plus flexible, englobante et sur mesure, bien loin du système éducatif archaïque de l’Inde composé d’apprentissage par cœur, de tests rigides et de filtrage excessif. La technologie numérique n’était peut-être qu’une petite partie de la NEP. Mais la pandémie l’a amené au premier plan de la conversation sur la réforme de l’éducation en Inde.

Même si la pandémie recule et que les établissements d’enseignement rouvrent, la perte d’apprentissage à tous les niveaux en Inde, du préscolaire à l’université, a été stupéfiante. Ce n’est peut-être pas pire que dans d’autres pays en développement, mais c’est certainement beaucoup plus important que dans les pays développés. Il est impératif que le gouvernement fasse autant que possible pour aider les élèves à compenser cette perte d’apprentissage, sinon les impacts économiques et sociaux de la pandémie persisteront beaucoup plus longtemps qu’ils ne le devraient. Une approche ciblée et créative pour aider les élèves à rattraper leur retard est vitale pour le pays. S’il est bien fait, il peut mettre le système éducatif du pays sur une voie qui corrige également les faiblesses que le NEP a été conçu pour surmonter.

Le point de départ doit être l’infrastructure numérique de base. Un décideur gouvernemental (Amitabh Kant, Indian Express, 30 juin 2021) a averti qu’il y a “un danger à fournir une infrastructure numérique sans plan sur la façon dont elle doit être déployée ou sur les approches d’enseignement-apprentissage qu’elle soutiendrait”. C’est vrai jusqu’à un certain point, mais je dirais que la bande passante est la contrainte principale et la plus contraignante pour élargir l’accès à une éducation de qualité en Inde. Comme le note Kant, il existe des centaines de startups ed-tech en Inde. Dans la mesure où ce sont des entreprises à but lucratif, elles ne peuvent pas être la réponse complète aux besoins éducatifs de l’Inde. Mais il existe également des organisations à but non lucratif réputées et matures, comme Khan Academy, qui a déjà développé une gamme considérable de contenus dans plus d’une langue indienne. Il sera intéressant de voir si le gouvernement peut éviter d’étrangler l’innovation dans ce secteur avec une réglementation excessive, ou s’il gaspillera des ressources à dupliquer le contenu existant, au lieu de le contrôler et de le certifier.

Mais revenons à l’infrastructure : la propagation des smartphones en Inde a caché le fait que l’accès Internet haut débit en Inde, avec ou sans fil, est bien en deçà de ce dont le pays a besoin pour l’apprentissage à distance, le travail collaboratif et d’autres activités importantes pour une économie numérique moderne . Le gouvernement devrait ouvrir l’accès au spectre et catalyser les investissements dans les réseaux sans fil et câblés pour fournir un accès Internet public beaucoup plus large, au-delà de ce qui est contrôlé par les compagnies de téléphonie mobile.

La deuxième contrainte la plus importante est le manque de dispositifs d’accès bon marché. Il y a dix ans, un gouvernement précédent a gaspillé du temps et des ressources dans le rêve d’une tablette locale à bas prix conçue et fabriquée à partir de zéro. Cet effort fut un désastre. Mais maintenant, des tablettes Android raisonnablement bonnes sont disponibles pour le prix des smartphones, et une subvention pourrait les rendre abordables pour beaucoup plus de personnes en Inde. En particulier, un programme de collecte et de remise à neuf d’anciennes tablettes (et ordinateurs portables) pour des millions d’enseignants et d’étudiants indiens ne serait pas exorbitant. Ce serait une petite fraction des dépenses annuelles de MGNREGA, par exemple.

La troisième contrainte à surmonter est la formation des enseignants. En fait, si des tablettes ou des ordinateurs portables sont mis à la disposition des enseignants et qu’on leur apprend à les utiliser efficacement, y compris à accéder à un contenu approprié, leur statut augmentera, ainsi que leur propre capital humain, et ils peuvent être un canal efficace pour à leurs élèves d’accéder à des supports d’apprentissage numériques. Dans le même article, Amitabh Kant a souligné que les enseignants doivent adopter et exploiter la technologie numérique.

Si tout cela semble trop simple, c’est parce que les étapes conceptuelles sont en effet simples et évidentes. La difficulté réside dans les détails de la mise en œuvre, y compris l’allocation des ressources là où elles auront le plus d’impact. L’infrastructure numérique publique, les dispositifs d’accès à faible coût et les enseignants formés sont les trois éléments fondamentaux du sauvetage de l’éducation en Inde. Avec les trois en place, tout le reste suivra.

L’auteur est professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

