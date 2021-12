Sauvetage des inondations dans l’Essex : deux hommes et des cadeaux de Noël sauvés d’un taxi

Les hommes ont été secourus par les services d’urgence d’Essex ce matin (Photo: Stephen Huntley)

Deux hommes et une foule de cadeaux de Noël ont dû être sauvés d’une voiture remplie d’eau le matin de Noël.

L’incident dans l’Essex a vu un taxi se faire prendre dans trois pieds et demi d’eau de crue et commencer à couler, alors qu’un père se démenait désespérément pour garder les cadeaux pour ses enfants au sec.

Des images dramatiques d’environ 8h30 montrent la voiture submergée après de fortes pluies pendant la nuit entre Billericay et Ingatestone – mais les équipes de pompiers de la région sont intervenues pour sauver les cadeaux de fête.

Le service d’incendie et de sauvetage d’Essex a utilisé un bateau pour sauver les hommes et les cadeaux, dont une petite moto.

Les photos montrent un homme mettant un bas et ce qui semble être un cadeau de renne sur le toit de la voiture, tandis qu’un autre regarde tout en se balançant juste au-dessus de l’eau de crue.

Il semble se tenir au bord d’une barrière séparant un gué et la rivière Wid à Buttsbury Wash.

Les images ont été prises par le photographe indépendant Stephen Huntley.

On pouvait voir un homme mettre des cadeaux de Noël sur le toit d’une voiture (Photo : Stephen Huntley)



Des secouristes ont secouru le duo (Photo : Stephen Huntley)



Légende : des cadeaux de Noël et deux hommes ont été secourus tôt ce matin de Noël lorsque la voiture de taxi Le chauffeur de taxi a également été mis en sécurité (Photo : Stephen Huntley)

Il a expliqué: «Le chauffeur de taxi avait l’air vraiment maussade. Alors que sa voiture se remplissait d’eau, elle a coulé. Ça coulait assez vite là-bas », a rapporté le Daily Express.

« J’ai dit au (passager) de ne pas bouger. Il était mouillé, mais plus préoccupé par le fait que ses cadeaux de Noël arrivent à ses enfants.

«Il disait:« Je ne peux pas le croire. Je n’arrive pas à croire que nous soyons coincés dans l’eau » et qu’il devait remettre ses cadeaux à ses enfants.

M. Huntley était sorti prendre des photos tôt le matin des inondations et a rendu hommage à la réponse des services d’urgence, qui ont mis les hommes en sécurité.

