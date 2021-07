Sauvetage d’un tunnel en Chine : 14 ouvriers du bâtiment piégés dans un passage souterrain inondé à Zhuhai | Monde | Nouvelles

in

Les travailleurs sont piégés à plus d’un kilomètre de l’entrée. Les secouristes et les camions pompes enlèvent toujours les décombres et l’eau du passage souterrain qui passe sous un réservoir.

Yan Dawu, directeur général adjoint du groupe ferroviaire, a déclaré aux journalistes que les ouvriers du bâtiment avaient entendu un “bruit anormal” jeudi vers 3h30 (19h30 GMT) et avaient décidé d’évacuer le tunnel.

Cependant, l’eau a commencé à affluer avant que tout le monde puisse sortir.

M. Yan a déclaré que les travailleurs seraient bloqués à quelque 1 160 mètres de l’entrée du tunnel.

Les efforts de sauvetage ont été entravés par l’afflux important d’eau à la face du tunnel.

Environ 15 400 mètres cubes d’eau sont évacués du tunnel toutes les heures par cinq camions de drainage mobiles.

Le vice-maire de la ville a déclaré que le point d’inondation a été bloqué.

20 autres camions-pompes sont en attente dans les environs, a-t-il déclaré.

Le tunnel fait partie d’un plan urbain visant à construire de nouvelles autoroutes dans la ville reliées à l’énorme pont reliant Hong Kong, Macao et Zhuhai, selon le site Internet du gouvernement local.

