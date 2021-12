Sauvetage emmène 12 migrants secourus à Alboran à Motril

01/12/2021 à 06:03 CET

Espèces de Sauvetage Maritime ils ont transféré 12 personnes au port de Motril ce soir dont dix d’origine asiatique et les deux autres subsahariennes ont déjà été secourus par un marchand 40 milles au sud de Motril.

Les migrants, tous des hommes et majeurs, sont arrivés à bord du Salvamar Gienah après trois heures du matin aujourd’hui au port, où ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge, qui leur a prodigué les premiers soins médicaux et nutritionnels. Comme l’organisation humanitaire l’a dit à ., tous les migrants sont en bon état et aucun d’entre eux n’a nécessité une attention particulière.

Tout au long de la nuit, ils seront soumis à des tests de covid et plus tard, ils se rendront au centre d’accueil temporaire de la police nationale dans la zone portuaire où ils séjourneront les prochains jours.