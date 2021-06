Sauvetage « miracle » d’un kayakiste dont le cœur s’est arrêté pendant trois heures

UNE

kayakiste dont le cœur a cessé de battre pendant plus de trois heures après être tombé dans une rivière presque gelée a été ramené à la vie par des médecins londoniens.

Paul Curtis, 50 ans, a été transporté par avion à l’hôpital King’s College où son sang a été réoxygéné et réchauffé par une machine normalement utilisée pour les pontages cardiaques et pulmonaires.

Il est tombé deux fois dans la Medway à Maidstone alors qu’il faisait du kayak tôt le matin du 13 avril. La deuxième fois, sa température est tombée de 37°C à 23°C, arrêtant son cœur. Il avait trop froid pour qu’il soit redémarré avec un défibrillateur.

M. Curtis, comptable et athlète d’endurance amateur, a été secouru par un ami, qui a effectué des compressions thoraciques pendant 10 minutes jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Il a ensuite été transporté par avion à King’s, dans le sud de Londres, pour lui sauver la vie.

Paul Curtis

LIRE LA SUITE

Il a déclaré : « Je me souviens d’être tombé la première fois, mais je ne me souviens pas du tout d’être tombé du bateau une deuxième fois. La prochaine chose dont je me souviens, c’est de m’être réveillé à l’hôpital quatre jours plus tard.

Il a déclaré que son rétablissement était « miraculeux » et a salué les « soins de classe mondiale » qu’il a reçus à King’s. Les médecins ont déclaré que sa température corporelle extrêmement basse s’apparentait à une victime d’avalanche.

“C’est à la fois absolument incroyable et remarquable”, a déclaré M. Curtis. «Je me considère incroyablement chanceux que toutes les étapes se soient mises en place. Si quelque chose dans la « chaîne de survie » s’était déroulé légèrement différemment, je ne serais pas ici maintenant. »

M. Curtis, de Gillingham, a été maintenu en vie avec un système de compression thoracique mécanique pendant son voyage à l’hôpital dans l’hélicoptère de l’Air Ambulance Kent Surrey Sussex.

À son arrivée, il a été placé sur une machine d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO), qui prend en charge le travail des poumons et du cœur, pour un traitement de « réchauffement du sang ».

Les médecins disent que cette technique pionnière – également connue sous le nom de RCP extracorporelle (eCPR) – aurait probablement été utilisée sur le footballeur danois Christian Eriksen s’il n’avait pas réagi rapidement après avoir été choqué par un défibrillateur lorsqu’il s’est effondré lors d’un match de l’Euro 2020 ce mois-ci.

Homme de récupération: Paul Curtis et le Dr Georg Auzinger à côté d’une machine ECMO à l’hôpital King’s College

/ Hôpital King’s College

Le Dr Georg Auzinger, consultant en soins intensifs et directeur du service ECMO de King’s, a déclaré qu’il y avait un écart d’environ deux heures entre M. Curtis victime d’un arrêt cardiaque et être placé sur la machine ECMO.

Normalement, il y a une augmentation de 25 pour cent de la mortalité toutes les 10 minutes, le cœur d’un patient ne peut pas redémarrer au-delà d’une fenêtre de 30 minutes. Après 60 minutes, il existe un risque grave que le patient souffre de lésions cérébrales.

Il a déclaré: «Vous pouvez récupérer le cœur – nous avons eu des patients qui ont subi une RCR pendant plus de deux heures et le cœur a redémarré – mais parfois il est trop tard pour le cerveau.

“La grande différence dans le cas de Paul Curtis était que sa température corporelle était très, très basse.”

« Son cœur n’a pratiquement pas fonctionné pendant environ deux heures jusqu’à ce qu’il arrive chez King’s. Nous avons ensuite, en fonction de la température, pris la décision d’aller de l’avant malgré les deux heures et de le mettre sous ECMO, ce qui nous a pris 20 à 25 minutes supplémentaires.

« Ensuite, son cœur ne battait plus pendant environ une heure. Mais à ce moment-là, nous l’avions sur la machine et tous les organes étaient alimentés en oxygène.

Plusieurs hôpitaux de Londres – King’s, Bart’s, St Thomas’s et Harefield – effectuent l’e-CPR. King’s l’a utilisé à 41 reprises, dont environ 40 pour cent ont survécu. Le Dr Auzinger a déclaré que c’était un bon résultat car les patients avaient effectivement été ramenés d’entre les morts.

La partenaire de M. Curtis, Christine Cordle, une infirmière communautaire, a déclaré : « C’est un miracle que Paul soit avec nous aujourd’hui. Si un seul maillon de la chaîne de survie de Paul – qui comprenait son ami qui a le premier administré la RCR, les ambulanciers paramédicaux, l’ambulance aérienne, les A&E et l’unité de soins intensifs de King’s – s’était rompu, il ne serait pas avec nous maintenant.