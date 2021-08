Sauvetage spectaculaire d’une personne dans un incendie avec une voiture volante autonome | Moteur

in

Les véhicules volants autonomes d’EHang ont terminé avec succès une mission au cours de laquelle ils ont éteint un feu sur un plancher surélevé et aidé et secouru une personne sur le toit.

La société chinoise EHang se proclame leader mondial en véhicules aériens autonomes. Il est difficile de savoir à un moment de l’histoire où tout est en phase de test, mais la vérité est qu’elle est l’entreprise qui a le plus progressé dans les tests réels, pas dans les conceptions conceptuelles.

EHang a été le premier à transporter un passager dans un drone autonome, en 2019, et a même conclu un accord avec la mairie de Séville commencer un service de taxi volant.

Maintenant, il nous surprend avec un exercice de simulation de sauvetage lors d’un incendie, vraiment spectaculaire. Leur Les véhicules aériens autonomes EHang EH216F, EH216 et Falcon B se coordonnent pour localiser les victimes, porter secours, éteindre un incendie et secourir une personne sur le toit. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le service d’incendie de la ville de Laixi, Qingdao, Chine, a acquis ces drones volants autonomes ils ont déjà passé la certification de sécurité du département.

Ils ont donc commencé à les tester avant de les utiliser en situation réelle. Dans la vidéo précédente, nous pouvons voir un exercice de simulation coordonné entre trois drones différents.

Lorsqu’il y a un incendie ou une alerte d’urgence, tout d’abord le drone EHang Falcon B, le plus petit et le plus rapide, est déployé.

Ce drone effectue une étude de la zone d’incendie, localisé aux éventuelles victimes qui ont besoin d’aide, grâce à sa caméra. Il porte également une trousse d’urgence pour soigner les blessures ou éteindre les incendies qu’il peut lancer sur les victimes, afin qu’elles puissent tenir le coup pendant qu’elles sont secourues.

Si vous souhaitez acheter un drone avec caméra, ce marché n’a cessé de croître et il devient de plus en plus facile de trouver un modèle à portée de main. Nous vous montrons le meilleur.

Puis vient le véhicule volant autonome EHang EH216F, véritable camion de pompiers à hélices.

Ce drone, quoi a la capacité de transporter une personne à l’intérieur, Il lance des extincteurs sur les fenêtres de l’immeuble, qui tentent d’éteindre le feu à l’intérieur.

Il est équipé de son propre tuyau d’extinction d’incendie, pour aider à éteindre le feu.

Le dernier à agir l’ambulance volante EHang EH216, qui est celui qui devrait atterrir sur le toit, ramasser la victime et la transporter jusqu’à un endroit sûr au sol. Malheureusement, il nous reste l’envie de voir cette dernière partie, car elle n’apparaît pas dans la vidéo.

Si quoi que ce soit, au moins pour éteindre les incendies, explorer la zone et localiser les victimes, il semble que ces véhicules volants autonomes d’EHang puissent être une solution brillante.