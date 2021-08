Sauveteur du New Jersey, 19 ans, tué et sept blessés dans un orage .

Le sauveteur Keith Pinto, 19 ans, a été nommé localement comme la victime tuée par la foudre dans le canton de Berkeley, New Jersey

Un coup de foudre a tué un jeune sauveteur et blessé sept autres sur une plage.

Ils ont tous été transportés d’urgence à l’hôpital du canton de Berkeley, dans le New Jersey, après que le boulon a frappé lors d’une tempête lundi après-midi.

La police a confirmé que les autres personnes sur la plage n’avaient pas subi de blessures mettant leur vie en danger, mais un homme de 19 ans, nommé localement Keith Pinto, a été tué alors qu’il était en service.

Des témoins ont déclaré que la tempête dangereuse s’était soudainement abattue après avoir été claire et ensoleillée, ne leur laissant pas le temps de se mettre à l’abri.

Abby Spurling a déclaré qu’elle se tenait devant la chaise du sauveteur lorsque son ami Keith a été touché par l’éclair.

“Il a rendu tout le monde si heureux”, a-t-elle déclaré à CBS2. «Cela ne semble pas réel. Il était juste une personne géniale tout autour. C’est juste que… je suis sans voix.

Vince Ruffolo, qui venait du Wisconsin, a ajouté: “C’était presque comme si une bombe avait explosé.

«La prochaine chose que vous savez, l’un de nos collègues voit ce jeune homme tomber de la chaise, du sauveteur, puis il y avait des gens dans la région qui essayaient de travailler sur lui. Vous pourriez sentir les cheveux brûlés.

La chaise de sauveteur est renversée sur le sable après avoir été touchée par la foudre (Photo: AP)



Un cercle de chaises de plage et d’effets personnels a été abandonné sur la plage après l’incident tragique (Photo: AP)

Il s’agissait du deuxième décès d’un jeune sauveteur sur la côte du New Jersey en un peu plus d’une semaine.

Le sauveteur débutant Norman Inferrera ramait sur un bateau à Cape May lorsqu’une vague l’a assommé. Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Le maire Carmen Amato a déclaré que les plages du canton seront fermées pendant quelques jours car des conseillers sont mis à la disposition du personnel de plage et des sauveteurs.

Quatre des personnes frappées par la foudre étaient des sauveteurs et quatre autres étaient des baigneurs.

Une note déchirante est laissée au stand de sauveteur avec quelques hommages floraux (Photo: AP)

“C’est un jour tragique et déchirant pour notre ville et toute la côte du New Jersey”, a déclaré le maire.

«Ce jeune était là tous les jours pour protéger la vie des autres. Nos équipes de sauveteurs, comme tant d’autres le long du rivage, développent des liens spéciaux avec notre communauté tout au long de l’été, ce qui rend cette perte encore plus grande.

“Au nom de moi-même et de toute notre communauté, j’offre nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de ce jeune homme.”

Une note manuscrite à l’encre violette a été laissée avec des fleurs à la base du support de sauveteur renversé.

“Nous étions à la plage aujourd’hui et nous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous en nous gardant en sécurité sur la plage”, lit-on dans la note. « Nous sommes vraiment désolés pour votre perte. »

