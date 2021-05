Sauveur de GM? La rhétorique des démocrates sur les infrastructures fait craindre que Biden n’ait un programme anti-voiture z .

Une partie de la rhétorique des législateurs démocrates cette semaine, associée aux positions politiques vantées par les responsables de l’administration Biden, a fait craindre que le président Biden n’adopte un programme anti-voiture, malgré son lien personnel avec l’industrie automobile.

Le père de Biden était un vendeur de voitures et l’ancien vice-président était un partisan éminent du sauvetage de General Motors en 2008. Le gouvernement fédéral a finalement perdu 11,2 milliards de dollars sur le plan de sauvetage, mais Biden et l’ancien président Obama ont fait valoir qu’il avait sauvé l’industrie automobile américaine de l’effondrement pendant la Grande Récession.

En janvier, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a suggéré des frais de véhicule-miles parcourus qui taxeraient les conducteurs pour le nombre de miles qu’ils parcourent afin de payer le plan d’infrastructure de Biden. Il a déclaré plus tard que cette proposition n’était pas sur la table, mais que le mécanisme de financement du plan américain pour l’emploi de 2,25 $ de Biden n’est toujours pas solidifié. Le plan n’a pas encore été rédigé dans une législation officielle.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, qui dirigera l’effort pour obtenir l’adoption de la proposition d’infrastructure de Biden à la Chambre, a déclaré jeudi que le plan qui passera permettra aux gens de «sortir de leur voiture avec plus de transports en commun».

Le plan d’infrastructure de Biden “réduira l’utilisation de l’automobile, mais nous investissons également dans les infrastructures pour piétons et cyclistes” dans le but de “lutter contre le changement climatique”, a déclaré mercredi la déléguée démocrate de DC, Eleanor Holmes Norton.

Le vice-président Kamala Harris et Buttigieg ont soutenu une interdiction totale de la vente de véhicules à essence et diesel en tant que candidats à la présidence. Les véhicules hybrides qui n’ont pas besoin d’être branchés pour être rechargés seraient couverts par une telle interdiction. Les deux sénateurs démocrates de Californie veulent que Biden fixe formellement une date de fin pour la vente de véhicules à moteur à essence ou diesel aux États-Unis

Le président de Toyota, Akio Toyoda, a averti que le passage à des véhicules entièrement électriques pourrait rendre les véhicules inabordables pour la personne moyenne. Certains consommateurs ne voient pas les voitures électriques comme une option viable. Une enquête de janvier 2021 montre que les consommateurs s’inquiètent de l’autonomie des véhicules électriques ainsi que des longs temps de recharge.

Le plan d’emploi de Biden comprend un investissement de 174 milliards de dollars pour «gagner le marché des véhicules électriques», selon la fiche d’information de la Maison Blanche sur la proposition.

«Il offrira aux consommateurs des remises sur les points de vente et des incitations fiscales pour acheter des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis, tout en garantissant que ces véhicules sont abordables pour toutes les familles et fabriqués par des travailleurs ayant de bons emplois», indique la fiche d’information. «Il établira des programmes de subventions et d’incitation pour les gouvernements étatiques et locaux et le secteur privé pour qu’ils construisent un réseau national de 500 000 chargeurs de VE d’ici 2030, tout en promouvant des normes strictes en matière de main-d’œuvre, de formation et d’installation.»

La proposition d’infrastructure utiliserait également le financement pour les autobus scolaires électriques et les véhicules électriques des services postaux américains.

Selon les grandes lignes de la Maison Blanche, le plan de Biden «remplacerait 50000 véhicules de transport en commun diesel et électrifierait au moins 20% de notre flotte d’autobus scolaires jaunes grâce à un nouveau programme Clean Buses for Kids à l’Agence de protection de l’environnement, avec le soutien du ministère de l’Énergie. “

Just the News a interrogé l’American Petroleum Institute sur certaines des récentes déclarations des législateurs démocrates sur la réduction de l’utilisation de l’automobile aux États-Unis.

«Tous les nouveaux investissements et exigences fédéraux en matière de véhicules doivent être équilibrés, permettant une flexibilité du marché pour répondre aux besoins des consommateurs, à une efficacité intelligente et aux objectifs environnementaux», a déclaré Ron Chittim, vice-président de la politique en aval de l’API. «Il n’existe pas d’option universelle de véhicule ou de transport en commun qui réponde à toutes les exigences des consommateurs.. La nation bénéficierait d’une approche équilibrée qui protège le choix des consommateurs et soutient les technologies innovantes – y compris celles utilisant le gaz naturel et le pétrole – pour stimuler le progrès environnemental et un avenir de transport plus durable.