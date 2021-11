Sauvez-vous ! Alors que la qualité de l’air à Delhi NCR reste mauvaise, voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger du smog

Le déchaumage, les sources locales de pollution et une nuit pleine de pétards n’aident pas vraiment non plus. (Image de fichier pour la représentation)

Pollution de Delhi : C’est cette période de l’année ! Pas la saison des fêtes, mais la saison qui fait qu’il est difficile pour les Delhiites de respirer. La fin octobre et le début novembre sont la période où le froid s’installe sur la capitale nationale, rendant plus difficile la dispersion des polluants. Le déchaumage, les sources locales de pollution et une nuit pleine de pétards n’aident pas vraiment non plus. L’épais smog s’accompagne de sensations de brûlure des yeux et de difficultés respiratoires pour les résidents de la RCN. Donc, si vous êtes dans la capitale nationale (ou tout autre endroit avec un smog important, vraiment), voici quelques choses que vous pouvez faire pour vous protéger de la pollution.

Il est préférable d’être au courant des conditions qui prévalent dans votre région. Surveillez les prévisions de smog ou de qualité de l’air et planifiez votre journée (autant que possible) en fonction de ces prévisions. Il est important de limiter l’exposition au smog. Il est conseillé de garder votre cou couvert à l’aide d’un foulard ou quelque chose de similaire, et de porter des lunettes de soleil pour protéger vos yeux des brûlures. Le port de masques est également important pour éviter que vos poumons ne soient endommagés par le smog. Il est également suggéré de ne pas sortir tôt le matin ou le soir car le smog est alors plus important. Si possible, essayez de faire des choix qui ne contribuent pas à la pollution de l’air, comme voyager en transports en commun ou en covoiturage. s’hydrater est important car le smog est généralement dense lorsque l’humidité est élevée et dans de telles conditions, il est important de boire des liquides pendant l’exercice et avant et après cela. Vous devez également essayer de faire de l’exercice à l’intérieur autant que possible, afin que l’activité intense puisse être effectué dans un environnement non fumeur et climatisé.

Bien qu’il s’agisse de quelques conseils pour vous protéger du mauvais air, vous devez également essayer de protéger ceux qui sont plus à risque de faire face à des problèmes de santé, en particulier les enfants, les personnes âgées et les personnes qui ont des problèmes pulmonaires comme l’asthme et des problèmes cardiaques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.