Sauvons la planète en mangeant des insectes – RedState

La prochaine fois que vous aurez envie d’un morceau de nourriture, que diriez-vous de sauver la planète ?

Vous pouvez le faire en rongeant les insectes dans votre jardin.

Et vous avez l’aval du gouvernement si vous habitez de l’autre côté de l’étang.

Plus tôt ce mois-ci, l’Union européenne a donné son approbation à trois nouveaux types de bouchées savoureuses : les sauterelles, les vers de farine jaunes et les grillons domestiques.

Donc, si tard le soir, vous cherchez une collation, vérifiez peut-être les coins de votre sous-sol.

Vous ne pouvez pas battre un repas qui gazouille pour que vous puissiez le trouver.

Mais au cas où vous vous demanderiez pourquoi les bureaucrates du gouvernement ont passé du temps à dire aux gens de ronger les insectes, il y a une grande raison en jeu.

En fin de compte, chaque nuit, lorsque vous passerez du fil dentaire aux antennes et aux tuyaux d’échappement, vous savourerez le goût du salut à l’échelle de la Terre.

Extrait de la section Technologie et idées de Bloomberg du 17 décembre :

Qui savait que sauver le monde pouvait être si facile ?

Allongez-vous simplement dans votre jardin au beau milieu de la nuit et laissez certaines choses s’introduire. Vous pourriez même attraper des araignées pendant que vous inaugurez la délivrance planétaire.

Selon Bloomberg, ce sera « étonnant » :

Les avantages environnementaux des protéines d’insectes pour la consommation humaine et animale sont étonnants. Les larves de mouches soldats noires, en particulier, sont prometteuses : connues dans l’industrie sous l’acronyme BSFL, ces punaises infantiles servent d’aliments pour poulets et poissons de haute qualité et nécessitent 1 000 fois moins de terres par unité de protéine produite que la production de soja, entre 50 et 100 fois moins d’eau, et zéro intrants agrochimiques.

Et si vous vous souciez de ce que vous mangez :

Appelez ça le cercle de la vie.

Quant à la vie au cours de la dernière année, 2021 a été une période intéressante pour les histoires de bogues.

Exemples concrets :

Beehold : Le retour du frelon meurtrier

Leur nom est « Brood » : l’Amérique se prépare à un fléau de « billions » de criquets

Lutte antiparasitaire pour les problèmes : la plus grande organisation d’insectes au monde annule un nom qui les dérange

Juste à temps pour la fête des mères : le monde obtient son premier insecte au nom non binaire

Les bugs nous sauvent partout :

Des scientifiques inventent une nouvelle façon de lutter contre le COVID-19 — avec l’aide d’insectes

Et si vous avez le sens des affaires, vous pouvez peut-être commencer à accoupler des vers de farine.

Tel que rapporté par l’Associated Press, « des responsables de l’UE ont déclaré que l’élevage [insects] pour la nourriture pourrait avoir des avantages environnementaux.

Mais un mot d’avertissement :

C’est un tout nouveau monde. L’ancien a disparu depuis longtemps.

De nos jours, nous séparons les gens par race et mangeons des vers.

Si tel est le progrès accordé par 2021, imaginez ce que 2022 a en réserve.

Revenons à Bloomberg, que Dieu nous bénisse et les asticots :

La décision historique de l’Union européenne… a été une victoire pour les larves et les asticots – et les gens – du monde entier. L’approbation confère une sorte de dignité aux microbêtes modestes et riches en protéines que nous rejetons bêtement comme des parasites, et fournit un signal clair que l’industrie des protéines d’insectes est sur le point de connaître une croissance significative. Surtout, il ouvre la voie à une source de protéines alternative qui devrait jouer un rôle essentiel dans l’alimentation d’un monde plus chaud et plus peuplé.