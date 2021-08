SAVA Healthcare nomme WATConsult comme agence de marketing numérique

in

Le compte sera géré par le bureau de l’agence à Mumbai

SAVA Healthcare, basée à Pune, a nommé WATConsult, en tant que partenaire de marketing numérique pour sa nouvelle entreprise de formulation à base de plantes, SAVA Herbals. Conformément au mandat, WATConsult supervisera la gestion des médias sociaux, la planification et l’achat de médias, la gestion de la réputation en ligne et l’optimisation des moteurs de recherche pour la marque. Le compte sera géré par le bureau de Mumbai de l’agence.

“L’objectif principal de l’agence sera de stimuler la croissance de la marque et l’exécution complète des stratégies sur toutes les principales plateformes de médias numériques et sociaux générant un taux d’engagement élevé et une connexion globale avec le public”, a déclaré l’agence dans un communiqué.

« SAVA Healthcare a toujours cru à fournir à ses clients des produits pharmaceutiques de la meilleure qualité. SAVA Herbals est une extension des capacités que nous avons développées au fil des ans dans la fabrication d’extraits de plantes de la plus haute pureté. Nous croyons vraiment que notre association avec WATConsult nous aidera à grandir et à établir de nouvelles références alors que nous promouvons la philosophie de notre marque consistant à se sentir bien dans la vie », a déclaré Vinod Ramchandra Jadhav, président du groupe SAVA, à propos de l’association.

« Les produits lancés par SAVA Herbals ont été développés en interne et testés pour leur efficacité clinique et leur sécurité chez les patients, ce qui est très important. WATConsult nous aidera à diffuser ce message et à atteindre les clients à travers », a ajouté Sriram Padmanabhan, responsable R&D, SAVA Healthcare.

Les soins de santé sont d’une importance primordiale, surtout à l’heure actuelle, tout comme les entreprises comme SAVA qui ont l’intention d’aider à améliorer la vie des gens, a déclaré Heeru Dingra, PDG de WATConsult. « Armé de beaucoup de réflexion sur la nouvelle ère et d’une approche axée sur le numérique, nous sommes impatients d’aider l’entreprise à intensifier ses efforts et à accélérer la croissance de l’entreprise », a-t-elle ajouté.

WATConsult est une agence numérique de la maison Dentsu Aegis Network. Il compte cinq autres secteurs verticaux, Audientise, SocialCRM24*7, eCommencify, InnoWAT et Recogn, qui offrent des services numériques variés.

