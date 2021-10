Savage frappe Carragher avec une défense féroce de Ronaldo et Man Utd

Robbie Savage a lancé une défense ferme de la décision de Manchester United de re-signer Cristiano Ronaldo et insiste sur le fait que son vainqueur contre l’Atalanta montre exactement pourquoi il a été ramené au club.

United est revenu de 2-0 pour remporter une victoire vitale 3-2 en Ligue des champions. Les joueurs de United étaient visiblement ravis lorsque le coup de sifflet final a retenti. Cependant, l’ambiance était un peu plus calme dans le studio BT Sport avec Paul Scholes, pour sa part, moins que ravi de leur affichage.

L’ancien milieu de terrain de United s’est offusqué de la façon dont United a concédé deux buts bâclés. En outre, il a déclaré qu’un vainqueur sur l’Atalanta n’a rien à célébrer.

Cependant, la riposte de United en deuxième mi-temps était à admirer. Marcus Rashford a ouvert le bal avant que Harry Maguire n’égalise. Et cela a donné l’impulsion à Ronaldo pour sceller le retour avec le but vainqueur.

Le joueur de 36 ans a maintenant six buts en huit apparitions depuis sa re-signature pour United. La frappe de mercredi soir a également fait trois sur trois en Ligue des champions.

Malgré cela, Jamie Carragher a récemment remis en question la sagesse de United pour ramener Ronaldo au club.

En effet, l’ancien défenseur de Liverpool a fait valoir Ronaldo est « une meilleure signature pour la Premier League que United ».

« Ils restent une équipe d’individus plutôt qu’une équipe », a écrit Carragher dans le Daily Telegraph. «Cristiano Ronaldo a ajouté à cela plutôt que de le corriger.

« C’est pourquoi, malgré un effectif brillant, ils ne sont pas encore au niveau des trois autres.

« La perte de cinq points lors de leurs deux derniers matchs à domicile a mis en évidence une incohérence persistante. »

Il a ajouté: « Ronaldo pourrait s’avérer être une meilleure signature pour la Premier League que pour Manchester United.

«Je suis certain que Ronaldo défiera Harry Kane, Mohamed Salah et Romelu Lukaku pour le soulier d’or de cette saison.

« Comme nous l’avons vu le week-end dernier contre Newcastle United lors de ses deuxièmes débuts à United, la simple présence de Ronaldo est une certitude de buts, et son retour a transformé l’ambiance dans son club et rehaussé encore plus le profil du football anglais.

« Mais la question plus large pour United est de savoir si l’arrivée de Ronaldo les rapproche d’une équipe capable de remporter à nouveau le titre et la Ligue des champions.

« Sur les preuves [of the first three games] tu dirais non. La capacité de victoire de Ronaldo rendra inévitablement United plus fort. Ce que son arrivée seule ne peut pas faire, c’est transformer United en une unité gagnante ou imposer la façon distinctive de jouer qui leur manque encore. »

Cependant, Savage avait clairement ces commentaires à l’esprit lorsqu’il a parlé du vainqueur de Ronaldo.

Dans le fauteuil du co-commentateur avec BT Sport, Savage s’est empressé de rire des affirmations de Carragher.

« Certaines personnes disent que c’était une signature pour la ligue et non pour United », a déclaré Savage à propos du retour de Ronaldo chez les Red Devils après ses derniers exploits. « Interroger cet homme me fait rire. »

Solskjaer a peu de chances de voir la saison à Manchester United

Maguire en a marre d’encaisser le même type de buts

Pendant ce temps, le capitaine de United Maguire a insisté à deux reprises pour que son équipe s’améliore dans la défense des coups de pied arrêtés.

« La première mi-temps, nous avons encaissé deux mauvais buts », a-t-il déclaré à BT Sport. « Deux grands moments dans le match.

« Pour le premier, ils nous ont rattrapés et pour le second, c’est un set-play que nous ne devrions pas concéder. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions en première mi-temps, nous savions donc à la mi-temps que le prochain but serait crucial.

«Nous avons obtenu les buts dont nous avions besoin et que nous méritions et je pense que nous méritions la victoire à la fin. Oui, nous avons rendu les choses difficiles, mais c’est une énorme victoire au final. »

Maguire a de nouveau fait référence aux buts concédés par United plus tard dans son interview, ajoutant : « Nous avions deux buts de retard et nous devons nous affiner avec cela. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions. je pense que Marcus [Rashford] eu deux tête-à-tête en première mi-temps.

«Nous travaillons dur pour être plus solides, mais il s’agit de gagner et les trois ou quatre derniers matchs, nous avons concédé trop de coups de pied arrêtés. Ce sont de belles marges mais nous devons faire mieux. Nous avons fait preuve d’une grande complicité. Nous avons été applaudis à la mi-temps par certains de ces fans et ils nous ont donné la conviction dont nous avions besoin. »

