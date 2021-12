Savage of El Jefe Anthony Giansiti fait que les sultans tournent le jeu de Naranjeros

Un coup sauvage (Home Run) du patron Antoine Giansiti faire que Sultans à partir de Monterrey J’ai tourné partiellement et rapidement le jeu 5 du séries éliminatoires ARCO Ligue mexicaine du Pacifique (LMP) à Orangers à partir de Hermosillo.

Home Run

LE PATRON EST LE PATRON @GianSanity en mode sauvage a frappé un circuit de trois points pour mettre SULTANES avec un avantage dans le score. # HagamosH1storia #LaMPxSKY #SKYSportsMx pic.twitter.com/NMm7SoA7Bl – Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) 31 décembre 2021

Tableau

Au moment de la note, les Sultans de Monterrey remportent quatre (4) courses pour deux (2) aux Naranjeros de Hermosillo.

La série de retour

Jusqu’à présent, la série entre les Sultanes de Monterrey et les Naranjeros de Hermosillo a été l’un des retours dans les quatre (4) matchs qui se déroulent, deux (2) pour chacun et le cinquième ne semble pas différent.

