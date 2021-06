Savage X Fenty fait l’objet d’un procès pour marque de commerce pour le slogan «Adore Us»

La société de lingerie Savage X Fenty de Rihanna fait face à une action en contrefaçon de marque pour son slogan «Adore Us», qui, selon le détaillant de vêtements basé à New York Adore Me, est «d’une ressemblance confuse» avec son titre.

Adore Me, 10 ans, qui vend de la « lingerie, des vêtements de nuit, des vêtements de sport, des collants, des vêtements de détente et des maillots de bain », a déposé une demande de marque pour son nom en juillet 2011, la demande couvrant toutes sortes de vêtements. La marque a une date d’enregistrement en juillet 2012, selon la base de données de l’USPTO, et Adore Me a par la suite obtenu une deuxième marque – couvrant des articles similaires ainsi que des bagages, des porte-clés, etc. – en mars 2020.

Après avoir souligné la présence et le modèle commercial d’Adore Me sur les réseaux sociaux, la plainte directe vise le slogan «Adore Us» initialement mentionné que Savage X Fenty, âgé de quatre ans, a «récemment» commencé à utiliser pour promouvoir ses produits, y compris dans un Google publicité. Dans le cadre de cette publicité, le slogan Adore Us « apparaît en bonne place parmi les résultats d’Adore Me et de ses produits et services.

“Contrairement à ce que suggère une telle publicité”, poursuit le plaignant, “les produits vestimentaires et les services de vente au détail de Savage ne sont pas autorisés, parrainés par ou affiliés à Adore Me.

“La publicité est trompeuse pour les consommateurs ordinaires qui sont susceptibles de croire qu’ils achètent les produits d’Adore Me auprès d’une source de vente au détail en ligne autorisée par Adore Me”, poursuit l’action de 12 pages, le plaignant perdant prétendument “l’opportunité de vendre ses autres produits aux consommateurs qui sont amenés à visiter Savage plutôt que le site Web autorisé Adore Me.

Adore Me a envoyé à Savage X Fenty une lettre de cessation et d’abstention le premier vendredi du mois, le 4 juin, selon le document juridique – mais n’a pas reçu de réponse au message ou à une “communication de suivi ultérieure” expédié le mardi 8. Et alors qu’il est apparu pendant une brève période après cette dernière date que la campagne Adore Us avait été suspendue, Adore Me a vite appris que les publicités impliquées “étaient à nouveau utilisées par” la marque de lingerie de Rihanna, indique le texte.

Par conséquent, Adore Me demande une injonction permanente interdisant à Savage X Fenty de continuer à utiliser le slogan Adore Us et de diffuser les publicités impliquées, qui sont prétendument « causant un préjudice et un préjudice immédiats et irréparables » au plaignant. L’entreprise demande également des dommages et intérêts et, en plus de soutenir que Savage X Fenty a commis une contrefaçon de marque fédérale, allègue une violation de la loi californienne sur la concurrence déloyale.

Au moment de la publication de cet article, ni Savage X Fenty ni Rihanna elle-même ne semblaient avoir publiquement répondu à la plainte d'Adore Me.