Savanna Chestnut de The Voice a-t-il obtenu un accord brut sur l’équipe de Blake Shelton?

Mais maintenant, nous sommes dans cette partie médiane de la compétition, après le terrain de jeu égal des Blind Auditions, mais avant que les États-Unis ne commencent à voter, où les entraîneurs sont responsables à 100% de la forme de leurs équipes. Il semble donc un peu douteux que le destin de Savanna Chestnut sur The Voice ait été subordonné à une bataille en tête-à-tête contre le copain de Blake Shelton, l’entraîneur vétéran étant le seul décideur. Leur chanson Battle, «Have a Little Faith in Me», convenait aux deux chanteurs, et Pete Mroz a apporté la facilité d’un musicien chevronné sur scène. La châtaigne semblait légèrement moins confortable, mais montrait une grande portée et un grand potentiel. Découvrez les performances ci-dessous pour voir par vous-même.