Savannah Chrisley de retour avec son ex

Chrisley Knows Best La star Savannah Chrisley s’est séparée de son ancien fiancé, Nic Kerdiles, en septembre 2020. Mais, le couple aurait donné une autre chance à leur relation. Lors d’une interview avec E! News, Chrisley a expliqué pourquoi les deux se sont réunis.

Lundi, Chrisley a déclaré à la publication qu’elle et son ex-fiancé donnaient une autre chance aux choses. Elle a dit : “Nic est toujours dans ma vie.” La star de télé-réalité a ajouté : “Nous essayons toujours de comprendre les choses.” Cependant, lorsqu’il s’agira de partager plus de détails sur leur relation, Chrisley restera maman. Elle a continué à dire à la publication qu’elle et Kerdiles géreraient les choses un peu plus en privé cette fois-ci.

“Nous avons juste décidé de garder les choses hors des médias sociaux, de garder les choses un peu plus privées, parce que lorsque le monde s’en mêle, je mets en quelque sorte ma vie pour que tout le monde puisse la voir et avoir une opinion, et j’ai en quelque sorte arriver à un endroit de la vie où j’ai décidé de garder mes relations pour moi parce que j’ai l’impression que je mérite un peu d’intimité à ce sujet”, a-t-elle déclaré. “Nous le prenons juste au jour le jour.” Chrisley et Kerdiles se sont rencontrés à l’origine sur Instagram et ont commencé à sortir ensemble en 2017. Kerdiles a proposé à la star de Chrisley Knows Best en 2018.

Chrisley a annoncé plus tard en juin 2020 que le couple reportait leur mariage. Elle a expliqué sur le podcast Chrisley Confessions que le couple ne reportait pas nécessairement leur mariage à cause de la pandémie. Au lieu de cela, ils ont décidé de reporter leurs noces parce qu’ils sont tous deux arrivés à la conclusion que les choses allaient trop vite.

“Nous avons fait [the decision] ensemble”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Nous avons tous les deux réalisé que les choses allaient beaucoup trop vite et que nous devions recommencer à sortir ensemble … Je savais juste que nous devions travailler sur des choses à un niveau différent. Nous avons dû creuser plus profondément et c’est difficile. Nous sommes en 2020 et vous savez quoi, il est normal de ne pas suivre les directives et tout le calendrier que tout le monde suit.” Des mois plus tard, elle a partagé sur Instagram qu’ils avaient annulé leurs fiançailles. Chrisley a écrit: “Il n’y a pas de haine entre nous deux. ..et en toute honnêteté… cela rend les adieux encore plus difficiles. Nous n’avons que de l’amour, du respect et de l’admiration les uns pour les autres, mais il est temps pour nous d’avancer individuellement.”