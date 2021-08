Savannah et Chase Chrisley brisent le silence sur la sobriété de leur demi-frère Kyle

Une ancienne star de Chrisley Knows Best est en plein essor. Chase et Savannah Chrisley ont accordé une interview à InTouch Weekly, informant le public de leur demi-frère Kyle, affirmant qu’il “se débrouillait très bien” et maintenait sa sobriété. “Kyle est revenu dans notre famille et a en quelque sorte reconnu sa part dans tout ce qu’il a dit et fait et s’est excusé pour cela”, a expliqué Savannah à propos de Kyle, qui a été séparé de la famille de la télé-réalité pendant des années. “Kyle va très bien à présent. Il est propre et sobre.”

Kyle a lutté avec sa sobriété tout en faisant face à des arrestations, des problèmes personnels et des troubles bipolaires, provoquant des divisions majeures dans la famille Chrisley. Le père de Kyle, Todd, et sa femme Julie Chrisley ont la garde totale de la fille de Kyle, Chloe, qu’il partage avec l’ex Angela Johnson. La mère de Kyle est l’ex-femme de Todd, Teresa Terry. Kyle a révélé dans un article sur Facebook en 2019 que lui et son père travaillaient à réparer leur relation brisée.

“Ma mère [Julie] et papa m’a élevé. Je n’ai pas été le meilleur père de Chloé. J’ai eu un problème avec la drogue”, a écrit Kyle à l’époque. “J’ai agi de manière complètement ridicule et à travers tout cela, ils sont restés à mes côtés. Il y a neuf mois, je suis allé voir mon père avec des excuses. Ses mots étaient: “Je t’aime toujours et tu es pardonné”, et juste comme ça, j’ai été accueilli dans sa vie à bras ouverts. Je serai éternellement reconnaissant pour son amour [and] grâce.” Kyle a également révélé sur le podcast Chrisley Confessions que son père était avec lui après une tentative de suicide en septembre.

La neuvième saison de Chrisley Knows Best a été créée le 12 août, et selon Entertainment Tonight, le synopsis de la saison 9 se lit comme suit: “Alors que Todd et Julie célèbrent 25 ans de bonheur conjugal, ils se retrouvent avec Nanny Faye alors qu’ils recherchent leur nouveau rêve Savannah se prépare à reprendre l’ancienne résidence de ses parents, mais a du mal à trouver un moyen de se l’approprier. Lorsque Nanny Faye se lance dans une nouvelle entreprise, elle se retrouve dans une guerre de territoire avec un concurrent voisin. Même si Grayson est maintenant le plus grand des frères et sœurs, il se retrouve toujours appuyé sur son frère aîné, Chase, pour des conseils de rencontres. La parentalité de Todd est testée car Chloé veut arrêter de nager et Savannah en a marre qu’il la traite plus comme un partenaire commercial que comme une fille. Que ce soit ils profitent d’une course NASCAR ou de vacances en famille en Floride, une chose est sûre, les hijinks et l’hilarité de Chrisley suivront.”