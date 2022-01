Savannah Guthrie a pleuré après que Jenna Bush Hager ait réussi une énorme surprise pour son 50e anniversaire

Le Today Show a célébré l’anniversaire de la présentatrice Savannah Guthrie avec style cette semaine grâce à son amie et collègue Jenna Bush Hager. Guthrie a eu 50 ans le lundi 27 décembre et Hager lui a réservé une surprise à l’antenne le mardi 4 janvier. Elle a organisé un concert privé pour son amie au Madison Square Garden.

Dans la préparation du segment, Hager a noté que Guthrie était une personne difficile pour laquelle préparer un cadeau car elle a beaucoup voyagé et a déjà vu de nombreuses merveilles du monde par elle-même. Cependant, elle a utilisé cette connaissance à son avantage en essayant de planifier un cadeau approprié. Elle a expliqué : « Si vous connaissez Savannah, vous savez à quel point sa foi compte pour elle. Son voyage en Terre Sainte [was] l’une de ses expériences les plus précieuses. »

Regardez @JennaBushHager réaliser une surprise unique avec @AndreaBocelli en l’honneur du 50e anniversaire de @SavannahGuthrie. pic.twitter.com/RicpqR8b5o – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 4 janvier 2022

Dans cet esprit, Hager a engagé le ténor italien Andrea Bocelli et sa fille Virginia pour interpréter son Guthrie au Madison Square Garden pendant qu’ils étaient en ville. Ils ont chanté une interprétation intense de la chanson « Hallelujah » de Leonard Cohen. Hager a qualifié le cadeau de « surprise d’une vie », et Guthrie en larmes a semblé d’accord.

« Le fait qu’Andrea Bocelli ait adapté cette chanson très célèbre que je sais que Savannah aime, pour lutter contre le pouvoir de la foi, est quelque chose qui, je pense, va émouvoir Savannah de tant de façons », a déclaré Hager. « Je pense qu’il y aura des larmes. Je pense que Savannah va pleurer. »

Effectivement, Hager a conduit Guthrie à son siège avec un bandeau sur les yeux, et elle se réveillait alors même que Hager le lui retirait. Hager s’est effondrée en pleurant, bien qu’elle ait semblé plus touchée par l’excitation de son amie qu’autre chose.

« Je veux que Savannah sache qu’en 50 ans, elle a tant fait. Elle a apporté le bonheur à tant de gens », a déclaré Hager en voix off. Une fois la chanson terminée, Guthrie s’est approché de la scène et a remercié Bocelli et Virginia, disant que c’était « l’honneur de ma vie! »

« Hallelujah » est considéré par beaucoup comme une chanson religieuse, bien que la nature de sa contemplation religieuse soit vivement débattue parmi les fans de Cohen. Certains soutiennent que les références bibliques dans les premiers versets sont trompeuses et que la chanson parle plus de sexe et de sexualité qu’autre chose. Cependant, l’interprétation de Hager est également populaire, les fans lisant le premier verset comme un argument directement avec Dieu. Cohen lui-même a déclaré que « de nombreux alléluias différents existent », selon la BBC.