Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager se déguisent en pom-pom girls des Cowboys de Dallas pour le spectacle d’Halloween sur le thème du football

S’il y a une chose que tous les présentateurs de l’émission Today adorent, c’est de s’habiller pour Halloween. Cette année, les co-animateurs ont adopté le thème de l’émission « Football Fright in America » ​​et se sont habillés de costumes adjacents à la NFL, avec Savannah Guthrie et Jenna Bush Hager faisant des vagues en tant que pom-pom girls des Dallas Cowboys.

Dans un segment amusant sur le thème du football montrant les costumes de Guthrie, Hager, Hoda Kotb, Al Roker, Craig Melvin, Carson Daly, Willie Geist et Sheinelle Jones, les deux présentateurs d’aujourd’hui ont occupé le devant de la scène avec plusieurs pom-pom girls des Cowboys de Dallas, exécutant même un La routine de danse « Allez Dallas Cowboys ». Bush Hager, originaire du Texas, a rejoint Guthrie dans les uniformes bleus et blancs signés par la même femme qui a fait les vraies choses pour les pom-pom girls des Cowboys au cours des 16 dernières années. Bien que Guthrie ait dit qu’elle espérait que son mari, un fan des Eagles, ne verrait pas son costume, elle a ensuite plaisanté en disant qu’il lui avait demandé de le porter à la maison.

C’est l’heure du football « Fright » en Amérique ! #HalloweenTODAY pic.twitter.com/Gtg2a5NLe0 – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 29 octobre 2021

L’événement a été lancé par l’animateur de Football Night in America, Mike Tirico, qui a annoncé Kotb dans le rôle de Carrie Underwood chantant la chanson thème du Sunday Night Football, Roker dans le rôle de The Weeknd dans l’émission de mi-temps du Super Bowl de l’année dernière, Geist et Daly dans le rôle de Tom Brady et Rob Gronkowski. , Melvin dans le rôle de Patrick Mahomes et Jones dans le rôle de Bruno Mars lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2014. Jones avait même quatre danseurs de renfort et a exécuté une chorégraphie sur le tube de Mars « Runaway Baby ». Continuez à lire pour voir comment les médias sociaux ont réagi aux costumes, en particulier Guthrie et Bush Hager en tant que pom-pom girls Cowboy.

‘Juste magnifique’

Savannah vieillit-elle jamais ??😊Ce doit être son esprit doux et gentil qui la garde si jeune.💕 – Rose (@RosebushoBethel) 29 octobre 2021

« Vous vous amusez tous trop pour Halloween !! » un fan a écrit.

« Je pense que Jenna, Savannah, Hoda devraient garder leurs nouvelles coiffures. Wow, tout simplement magnifiques », a jailli quelqu’un d’autre.

‘Beaux déguisements’

Mesdames, vous êtes fabuleuses ! De beaux déguisements ! Excellent travail !👍🏼 J’adore les pom-pom girls. – Christine Click (@beachiegal89) 29 octobre 2021

« Je n’avais aucune idée des pom-pom girls [were] va être ici », a écrit un autre fan.

« Allez les cow-boys ! »

Je suis un fan inconditionnel des Cowboys et j’adore ça ! Mes meilleures pom-pom girls au monde ! Allez les cow-boys ! ?? – N.✭Chick✭Ford (@PASSOYNN) 29 octobre 2021

« J’attends cela avec impatience chaque année et cela ne déçoit jamais. J’adore! » quelqu’un d’autre a écrit.

« Vous avez fait un travail incroyable »

Savannah et Jenna… vous avez fait un travail formidable et vous aviez l’air incroyable !! Je sais que les maris ont hâte que tu rentres à la maison *clin d’œil, clin d’œil*

Tu t’es bien mêlé aux autres pom-pom girls. Emploi super!! – Diane DG (@ddgndallas) 29 octobre 2021

« Bon travail mesdames. Vos cheveux sont magnifiques comme ça », a tweeté un fan.

