Savarkar a déposé des demandes de grâce devant les Britanniques sur la suggestion du Mahatma Gandhi: Rajnath Singh

Rajnath Singh a déclaré que la contribution de Savarkar à la lutte pour la liberté était décriée par ceux qui adhèrent à une certaine idéologie et que la même chose ne serait plus tolérée.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a déclaré mardi que l’icône de l’Hindutva Veer Savarkar avait déposé une demande de grâce auprès des Britanniques lors de son incarcération dans la prison d’Andaman sur suggestion du Mahatma Gandhi. Cependant, sa contribution à la lutte pour la liberté a été décriée par ceux qui adhèrent à une certaine idéologie et la même chose ne serait plus tolérée, a-t-il ajouté.

Affirmant que les gens de l’idéologie marxiste et léniniste accusent à tort Savarkar de fasciste, Singh l’a décrit comme une « icône nationale » lors d’un événement pour publier un livre sur lui et a déclaré qu’il avait donné au pays une « défense solide et une doctrine diplomatique ».

Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, qui était également présent à l’événement, a déclaré que Savarkar était incompris parce qu’il avait parlé avec sévérité, mais a fait valoir que si toute l’Inde avait parlé comme lui, le pays n’aurait pas été confronté à la partition. Il était également d’accord avec l’idée que les routes ne devraient pas porter le nom de personnalités telles que l’empereur moghol Aurangzeb.

Le livre – Veer Savarkar : L’homme qui aurait pu empêcher la partition – a été écrit par Uday Mahurkar et Chirayu Pandit et publié par les publications Rupa.

« Il était une icône de l’histoire indienne et le restera. Il peut y avoir une divergence d’opinion à son sujet, mais le considérer comme inférieur n’est ni approprié ni justifiable. Il était un combattant de la liberté et un fervent nationaliste, mais les gens qui suivent l’idéologie marxiste et léniniste sont ceux qui accusent Savarkar d’être un fasciste… », a déclaré Singh, ajoutant que la haine envers Savarkar est illogique et déplacée.

Parlant de Savarkar en tant que combattant de la liberté, il a déclaré que son engagement pour la liberté était si fort que les Britanniques l’ont condamné à deux reprises à la réclusion à perpétuité.

« Des mensonges ont été répandus à plusieurs reprises sur Savarkar. Il s’est répandu qu’il a déposé de nombreuses demandes de grâce pour demander sa libération des prisons…. C’est le Mahatma Gandhi qui lui a demandé de déposer les demandes de grâce… », a déclaré le ministre de la Défense.

Savarkar a été franc en disant que les relations de l’Inde avec d’autres pays devraient dépendre de la manière dont ces liens sont favorables à la sécurité de l’Inde et à ses intérêts, quel que soit le type de gouvernement dans ces pays, a-t-il déclaré.

« Savarkar a été le premier expert en affaires stratégiques militaires de l’Inde au 20e siècle, qui a donné au pays une solide doctrine de défense et diplomatique », a déclaré Singh.

Discutant du concept d’hindoutva de Savarkar, il a déclaré que le mot « hindou » pour lui n’était associé à aucune religion et qu’il était lié à l’identité géographique et politique de l’Inde. Pour Savarkar, Hindutva était associé au nationalisme culturel, a-t-il ajouté.

« Pour Savarkar, un État idéal était celui où ses citoyens n’étaient pas différenciés sur la base de leur culture et de leur religion et, par conséquent, il est nécessaire de comprendre profondément son Hindutva », a déclaré le leader vétéran du BJP.

Faisant écho à des sentiments similaires à propos de Savarkar, le chef du RSS, Mohan Bhagwat, a déclaré que son idéologie d’Hindutva n’avait jamais suggéré de différencier les gens sur la base de leur culture et de leur méthodologie d’adoration du dieu.

« Savarkar avait l’habitude de dire, pourquoi faisons-nous la différence ? Nous sommes les fils de la même patrie, nous sommes frères. Les différentes méthodologies de culte ont été la tradition de notre pays. Nous nous battons ensemble pour le pays », a déclaré Bhagwat.

Soulignant que Savarkar n’était pas un ennemi des musulmans, le chef Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) a déclaré qu’il avait écrit de nombreux ghazals en ourdou.

Plusieurs personnes ont parlé de l’hindoutva et de l’unité dans la société indienne, c’était juste que Savarkar en parlait fort et maintenant, après tant d’années, on sent que si tout le monde avait parlé fort, aucune division (du pays) ne se serait produite, il ajouta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.