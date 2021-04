SAVE Stock: Spirit Airlines est sur la bonne voie pour profiter d’une reprise dynamique

L’une des histoires de croissance brillantes dans le secteur du voyage ces derniers temps a été Spirit Airlines (NYSE:SAUVEGARDER) et SAUVEGARDER le stock. La société est passée de deux avions en 1990 à 173 avions à la fin de 2021. En tant que compagnie aérienne à petit budget et sans fioritures, Spirit est en concurrence dans le même segment d’industrie que Southwest Airlines (NYSE:LUV) et Voyage Allegiant (NASDAQ:ALGT).

Le modèle commercial de billetterie de Spirit implique des tarifs de base à très bas prix avec la possibilité d’ajouter des fonctionnalités telles que les bagages enregistrés, la sélection des sièges et l’embarquement anticipé.

Bien que SAVE stock ait été touché au cours de l’année pandémique 2020, il peut s’agir d’un jeu de reprise décent.

La vérité sur l’industrie du transport aérien

La plupart des gens pensent que le transport aérien concerne les avions et le transport de passagers d’une destination à une autre en temps opportun à un coût relativement abordable. Mais les compagnies aériennes sont en grande partie dans le secteur de l’analyse de données et de l’arbitrage statistique.

Trouver la bonne combinaison de prix des billets est une opération d’exploration de données complexe. Les prix doivent être maintenus suffisamment bas pour remplir les avions, mais suffisamment élevés pour couvrir les coûts et réaliser des bénéfices. Il a été dit que deux billets achetés sur un vol n’avaient pas le même prix. Les statistiques d’exploitation montrées aux investisseurs dans les communiqués de presse et les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) sont le rêve d’un analyste ou d’un statisticien (ou le cauchemar dans certains cas).

«Les tarifs aériens sont déterminés à la fois par la discrimination intertemporelle des prix et par l’ajustement dynamique à la demande stochastique», explique l’auteur d’une thèse de 54 pages sur la tarification des billets d’avion. Ce qui signifie que les clients potentiels sont très inconstants et que leur demande de billets couvre toutes les gammes possibles d’urgence et d’accessibilité.

Les fondamentaux

Le secteur aérien est très exigeant en main-d’œuvre. Pour Spirit, les coûts de main-d’œuvre représentaient environ 39,3%, 26% et 24,2% des coûts d’exploitation totaux pour 2020, 2019 et 2018, respectivement. Les coûts du carburant à eux seuls absorbent environ 25% de la base de revenus totale.

Les compagnies aériennes sont en grande partie une entreprise à coûts fixes car le nombre d’avions, de vols et d’employés reste relativement stable à court et moyen terme. C’est pourquoi ces super ordinateurs doivent analyser ces statistiques pour garder les avions pleins. C’est aussi la raison pour laquelle les compagnies aériennes sont réputées pour leurs coûts, car elles cherchent toujours à réduire les dépenses inutiles. Ancien American Airlines (NASDAQ:AAL) Le PDG, Robert Crandall, a raconté une histoire fabuleuse et divertissante sur le chemin parcouru par les compagnies aériennes pour réduire les coûts.

Warren Buffett à propos des affaires aériennes

En 2007, lors d’une discussion sur l’industrie du transport aérien, Warren Buffett a déclaré:

«Le pire type d’activité est celui qui se développe rapidement, qui nécessite un capital important pour engendrer la croissance, puis qui gagne peu ou pas d’argent – pensez aux compagnies aériennes.»

Toujours à la recherche d’un fossé, ou d’une entreprise avec un fort avantage concurrentiel dans tous ses investissements, Buffett a également déclaré:

«Ici, un avantage concurrentiel durable s’est avéré insaisissable depuis l’époque des frères Wright. En effet, si un capitaliste clairvoyant avait été présent à Kitty Hawk, il aurait rendu une immense faveur à ses successeurs en abattant Orville.

Oui, c’est une industrie difficile, mais il y a toujours des exceptions dans tout secteur difficile.

Données financières de Spirit

Spirit, bien sûr, a ressenti l’impact des verrouillages de la pandémie de Covid-19 en 2020. Les revenus ont diminué de 53% et la société a déclaré une perte ajustée de 638 millions de dollars. La société s’attend à une reprise partielle en 2021, car la demande semble être forte au premier trimestre de cette année. Les compagnies aériennes dans tous les domaines affichent une forte demande alors que les vaccinations augmentent rapidement et que de nombreux États réduisent les mandats de verrouillage restrictifs.

Les analystes s’attendent à ce que Spirit génère environ 3 milliards de dollars de revenus en 2021. De plus, ce chiffre devrait passer à 4,2 milliards de dollars en 2022. Ces chiffres pour 2022 sont environ 10% supérieurs aux niveaux d’avant Covid 2019, car les analystes s’attendent à ce que SAVE reprenne sa voie de croissance. d’ici là. En outre, le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) atteindra probablement le seuil de rentabilité cette année, mais commencera à revenir à ses niveaux historiques en 2022 et au-delà.

Les ratios d’endettement de Spirit semblent très élevés, mais uniquement en raison de l’EBITDA négatif de l’année dernière et du point d’équilibre attendu de l’EBITDA en 2021. Au cours d’une année de reprise normalisée (nous l’espérons l’année prochaine), le ratio dette / EBITDA de SAVE devrait tomber à une fourchette confortable de trois à quatre fois l’EBITDA. La liquidité à la fin du premier trimestre 2021 s’élevait à 1,9 milliard de dollars, dont 1,8 milliard de dollars en espèces et titres à court terme.

Que faire avec SAVE Stock

SAVE stock peut être un excellent jeu de reprise pour les investisseurs à long terme. Il possède l’une des bases de coûts unitaires les plus basses de l’industrie du transport aérien avec un modèle commercial complémentaire éprouvé. La société dispose des liquidités nécessaires pour survivre à des flux de trésorerie disponibles plus négatifs, ce que les analystes prévoient cette année.

Il semble que, alors que la pandémie s’estompe et que la reprise économique reste forte, SAVE peut récupérer ses sommets prépandémiques de plus de 60 $ dans les années à venir.

