‘Saved By the Bell’s Mario Lopez et Elizabeth Berkley Lauren parlent ‘Bittersweet’ Dustin Diamond Tribute (Exclusif)

Le retour à Bayside pour la deuxième saison du redémarrage de Peacock’s Saved By the Bell a été une expérience particulièrement émouvante pour les acteurs originaux Mario Lopez et Elizabeth Berkley Lauren après la mort de leur ancienne co-star, Dustin Diamond, en février 2021. Diamond, qui a joué Screech sur la sitcom originale pour adolescents, décédée à seulement 44 ans après une bataille contre le cancer du poumon, et il était important que tout le monde lors du redémarrage rende hommage à son héritage, ont déclaré Lopez et Berkley Lauren à PopCulture.com avant le 24 novembre. Première de la saison 2.

Réunir le casting original, y compris Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen et Lark Voorhies, à la fin de la première de la saison 2 pour un moment spécial était « doux-amer » pour Lopez en raison des circonstances « incroyablement tristes » entourant l’ancien co-star de qui passe.

Quand il s’agissait d’honorer Diamond et son personnage de Screech lors de la nouvelle saison, Lopez a déclaré: « Je pensais que nous l’avions géré avec classe et bon goût. » Ayant eu « la chance » de parler avec Diamond avant son décès, Lopez était « tellement heureux » que la série ait décidé d’aborder la tragédie si rapidement. « De nouveau, [it’s] juste très triste », a-t-il partagé. « Mais je suis content que nous ayons pu le célébrer au moins dans le premier épisode. »

Berkley Lauren a partagé qu’avant de filmer l’hommage, il y avait eu beaucoup de réflexion sur la meilleure façon d’aborder le décès de Diamond dans la série. « Nous avons eu beaucoup de conversations évidemment significatives et des conversations délicates sur la meilleure façon de le faire », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Il n’y a pas de bonne façon, c’est juste beaucoup de communication sur ce qui se sentait bien. »

Créditant le « beau cœur », la sensibilité et « l’esprit brillant » de la showrunner Tracey Wigfield pour avoir trouvé l’équilibre « délicat » requis de l’hommage, Berkley Lauren a déclaré: « Elle savait à quel point il était important de bien faire les choses pour les fans et de l’honorer en tant que un être humain et un artiste. J’espère donc que nous avons vraiment capturé cela. … Je suis fier et j’espère que les gens ressentent la même chose que c’est quelque chose dont ils peuvent être fiers et un véritable hommage à lui. «

Wigfield a également parlé à PopCulture.com de la planification de l’hommage, affirmant qu’il était important pour elle, en tant que fan de la série originale, de s’assurer qu’il était « sensible, approprié et significatif pour les personnes qui le connaissaient ». Elle a poursuivi: « Nous voulions faire quelque chose de plus que de simplement mettre une carte sur lui à la fin. Il était une partie importante de cette franchise, et tout le monde a également eu une année si dure, dure et sombre que c’était comme si tout le monde J’ai compris que le premier épisode avait l’impression que cette année a été difficile. Il y a beaucoup de gens que nous avons perdus et que nous ne reverrons jamais, et nous avons donc en quelque sorte fait un épisode dans lequel nos personnages sont confrontés à cela. » Saved By the Bell revient avec une nouvelle saison à Peacock le 24 novembre.