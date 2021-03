Avec la série de suites qui a remporté un renouvellement de la deuxième saison de 10 épisodes de Peacock, il ne fait aucun doute que Mario Lopez et Elizabeth Berkley continueront leur chimie naissante à l’écran et à l’écran. C’est bon de savoir que même après tant d’années, ils sont toujours aussi proches que jamais et ne laisseront même pas un petit combat entraver leur amitié, qui durera sûrement pour toujours.

En attendant la nouvelle saison de Saved by the Bell, assurez-vous de diffuser la saison 1 ainsi que les saisons de l’émission classique sur Peacock maintenant.