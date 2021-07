SaveIn permet d’emprunter de l’argent à des amis en ligne. Est-ce sûr et nécessaire en période d’UPI, de netbanking ? | Entrevue

L’application SaveIN a été lancée à la mi-avril 2021 et a depuis été téléchargée par plus de 50 000 utilisateurs sur le Google Playstore. Image représentative/Source : site Web SaveIn.

À l’heure de la pandémie, le financement social en ligne prend de l’ampleur. Selon l’Enquête auprès des ménages sur les pyramides des consommateurs (CPHS) 2020 du CMIE, 77% des ménages indiens urbains contactent leur famille, leurs amis et leurs connaissances en cas de besoin. Il y a eu une augmentation de 100 % au cours de la dernière année (2019-2020) du nombre de ménages urbains empruntant à leur famille et à leurs amis. SaveIn, une plate-forme en ligne, essaie de miser sur cela en s’adressant aux Indiens qui se prêtent et empruntent de l’argent entre eux.

SaveIn vise à aider à organiser le grand marché des transactions entre amis, famille et connaissances facilitant la découverte, le jumelage et la tenue de registres de ces transactions. Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Jitin Bhasin, fondateur et PDG de SAVEIN, explique plus en détail cette plate-forme et les avantages qu’elle offre aux prêteurs et aux emprunteurs. Extraits :

Quel est le besoin d’une plate-forme en ligne comme SaveIn pour emprunter de l’argent à des amis et à la famille quand on peut le faire directement via la banque en ligne, UPI ?

Jitin Bhasin : Près de 80% de la population active indienne est privée d’accès au crédit formel/institutionnel et donc prêter/emprunter entre amis, famille, commerçants, partenaires commerciaux, collègues de bureau, etc. devient une forme de financement incontournable pour la plupart des Indiens. Bien que ces transactions soient effectuées par le biais d’espèces/virements bancaires/UPI, il existe des défis associés tels que :

– Nombre limité de contacts à prêter/emprunter : les gens ne sont pas conscients du potentiel de leur réseau social et finissent par prêter/emprunter de l’argent parmi un très petit nombre de personnes. SaveIN permet aux gens de découvrir des centaines de prêteurs/emprunteurs en tirant parti de la puissance de leur propre réseau social.

– Possibilité de facturer des intérêts : les prêteurs trouvent difficile/embarrassant de « demander » des intérêts tout en prêtant de l’argent aux emprunteurs de leur entourage. De même, les emprunteurs ne connaissent pas les conditions d’intérêt justes/transparentes qu’ils devraient payer pour emprunter avec dignité. SaveIN, permet aux prêteurs de définir clairement leur taux d’intérêt souhaité tout en créant leurs profils de prêt. Cela est à son tour clairement affiché aux emprunteurs, tout en approchant les prêteurs pour des prêts via la plate-forme SaveIN, abordant ainsi ce problème central pour les deux parties.

– Tenue de registres : si les transactions sont effectuées en espèces, il n’y a pas de registre associé. Même dans les virements bancaires/UPI, la transaction est enregistrée comme un simple «paiement» et non comme un «prêt» d’une personne A à B. Il n’y a donc aucune possibilité de définir les termes de «prêt»/facturer des intérêts, calculer le montant du remboursement, surveiller calendrier de remboursement du prêt, etc. L’absence de dossiers conduit les prêteurs/emprunteurs à oublier de payer/recueillir l’argent à la date d’échéance, ce qui augmente les frictions dans leur relation.

SaveIN conserve tous les dossiers de manière entièrement numérique, enregistrant ainsi tout, de la demande d’emprunt, la décision du prêteur, l’émission du prêt, le calendrier de remboursement et les dossiers de remboursement associés jusqu’à la clôture du prêt. Il est à noter que tous les paiements via la plate-forme SaveIN sont de nature numérique, évitant ainsi le besoin d’utiliser de l’argent liquide.

– Problèmes de remboursement : il est observé que les prêteurs doivent « chasser » les emprunteurs pour le remboursement puisqu’il n’y a pas de document officiel/de méthode pour faciliter le remboursement. Étant donné l’absence d’enregistrement de ces transactions informelles, il n’y a aucune pénalité pour l’emprunteur en cas de défaut

SaveIN envoie des notifications et des rappels automatiques aux prêteurs et aux emprunteurs, leur rappelant les remboursements dus, permettant ainsi des prêts/emprunts disciplinés et responsables grâce à l’utilisation de la plate-forme SaveIN. Les prêteurs et les emprunteurs peuvent également s’attribuer des notes, permettant ainsi aux deux parties d’enregistrer leur expérience. Cette notation d’un prêteur/emprunteur est extrêmement utile pour identifier les prêteurs/emprunteurs disciplinés et conformes sur la plate-forme SaveIN.

Comme il est évident, SaveIN numérise ce vaste marché de prêts informels et résout les principaux problèmes rencontrés par les prêteurs/emprunteurs lors des transactions entre eux.

SaveIn n’est ni une banque ni une NBFC réglementée par RBI. Comment cette plate-forme répond-elle aux problèmes de sécurité des prêteurs et des emprunteurs ?

Jitin Bhasin : SaveIN est une plate-forme fintech qui a créé un produit technologique exclusif qui facilite la découverte, le jumelage, la tenue de dossiers et les paiements de prêts informels parmi les participants consentants à un cercle social. Tous les paiements sont effectués par les utilisateurs via l’utilisation de leurs comptes bancaires existants, via UPI où le contrôle et la responsabilité d’approuver tout paiement/transfert d’argent incombent uniquement à l’utilisateur. SaveIN ne peut effectuer aucune transaction sans le consentement exprès de l’utilisateur. Il est à noter que SaveIN s’est associé aux principales passerelles de paiement et offre donc une expérience de paiement comparable à toute autre entreprise de fintech/e-commerce/consommateur en matière de paiements/transfert d’argent. SaveIN suit une architecture entièrement sécurisée et basée sur le consentement ; toutes les informations client sont cryptées à l’aide de la norme de cryptage avancée 256 bits.

Il est donc évident que SaveIN se conforme au plus haut degré de sécurité tout en permettant aux clients d’utiliser la plateforme.

Quels sont les frais que SaveIn déduit lorsqu’une personne prête ou emprunte de l’argent sur la plateforme SavIn ?

Jitin Bhasin : En tant que plate-forme, SaveIN se réserve le droit de facturer à ses utilisateurs des frais d’utilisation/de commodité. Cependant, à l’heure actuelle, SaveIN ne facture aucun frais aux utilisateurs pour l’utilisation de la plate-forme, permettant ainsi à de plus en plus d’Indiens de commencer à utiliser la plate-forme pour des transactions de prêt informelles.

Combien d’affaires avez-vous fait ?

Jitin Bhasin : l’application SaveIN a été lancée à la mi-avril 2021 et a depuis été téléchargée par plus de 50 000 utilisateurs sur le Google Playstore. Nous avons plus de 3000 prêteurs enregistrés sur la plate-forme et plusieurs utilisateurs effectuent déjà des transactions sur SaveIN pour leurs prêts informels. La plate-forme a été évaluée par près de 700 personnes sur Google Playstore avec une note à vie de 4+, reflétant ainsi que les utilisateurs apprécient l’expérience globale de SaveIN.

Peut-on gagner de l’argent en prêtant sur la plateforme SaveIn ? Qui peut m’emprunter de l’argent sur SaveIn ?

Jitin Bhasin : Oui, un prêteur peut fixer un taux d’intérêt préférentiel (0 % à 36 % par an) tout en prêtant de l’argent à des personnes de son propre réseau. Pour qu’un prêt soit enregistré sur la plateforme, les conditions du prêt doivent être convenues entre un prêteur/emprunteur. SaveIN connecte les prêteurs et les emprunteurs dans leurs propres réseaux sociaux, ce qui implique qu’un prêteur ne recevra jamais de demandes de personnes inconnues.

