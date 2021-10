s’avère Pokemon Legends: Arceus n’est pas un monde entièrement ouvert | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Alors que de nombreux fans ont comparé Pokemon Legends : Arceus à Legend of Zelda : Breath of the Wild, le monde peut ne pas fonctionner comme le pensent les joueurs. Au lieu de cela, le monde fonctionnera de la même manière que la série Monster Hunter. Dans une déclaration à Kotaku, The Pokemon Company déclare que les joueurs sont partis d’un village central, avant d’accepter des missions et de s’aventurer dans différentes « zones ouvertes » de la région de Hisui.

Fortnite n’est peut-être actuellement pas disponible sur les magasins iOS et Google Play, mais Epic Games envisage maintenant un film Fortnite alors qu’un trio d’anciens employés de LucasFilm a rejoint l’entreprise. Il y a déjà eu des discussions sur un film Fortnite selon un rapport de The Information.

Diablo II: Resurrected a été lancé il y a plus de deux semaines et souffre toujours de bon nombre des mêmes problèmes de connexion, le jeu étant même hors ligne pendant plusieurs heures au cours du week-end pour une maintenance d’urgence. À partir de cet après-midi, Blizzard a déclaré sur Twitter que les joueurs devraient commencer à voir des améliorations.

Pour plus d’informations sur tous nos sujets, veuillez visiter gamespot.com.