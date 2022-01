SaveRedDeadOnline : les joueurs en ont marre du manque de contenu de Rockstar

Capture d’écran : Jeux Rockstar

La dernière mise à jour majeure de Red Dead Online a été publiée en juillet 2021. Depuis lors, le jeu n’a reçu aucune mise à jour de contenu majeure. Au début de 2022, les fans de RDO en ont assez du manque de contenu et de communication de Rockstar et ont collectivement lancé la campagne #SaveRedDeadOnline pour… eh bien, sauver Red Dead Online.

Blood Money était la dernière mise à jour majeure du contenu que Red Dead Online a reçue et cela remonte au 13 juillet 2021. Et appeler cela une mise à jour majeure est un peu généreux, car Blood Money a principalement ajouté de nouvelles missions, mais pas entièrement uniques à le jeu et une nouvelle monnaie. C’était une bonne mise à jour, mais comparée aux récentes mises à jour de GTA Online, qui ont ajouté beaucoup de contenu et présenté de grands noms comme Dr. Dre, il est clair qu’un jeu Rockstar est plus aimé que l’autre.

Comme vous pouvez vous y attendre, cela a bouleversé les joueurs de Red Dead Online qui ont l’impression que Rockstar laisse le jeu mourir malgré tout le potentiel qu’il doit être quelque chose de grand et de spécial.

Tout cela a culminé le 6 janvier, lorsque Rockstar a annoncé un événement ennuyeux d’un mois dans Red Dead Online qui n’a ajouté aucun nouveau contenu, mais a plutôt augmenté les paiements sur les anciennes missions et activités. Cet événement ennuyeux semblait être « trop peu pour trop longtemps » et en réponse, un grand nombre de joueurs ont commencé à tweeter leur frustration et leur colère en utilisant le hashtag #SaveRedDeadOnline.

Aujourd’hui, quelques jours plus tard, le hashtag continue d’être tendance sur Twitter et de plus en plus de joueurs continuent de partager des histoires sur la façon dont ils ont aimé jouer au jeu et sur la façon dont ils se sentent maintenant abandonnés par Rockstar.

Bien sûr, certains ont utilisé le hashtag et la frustration croissante envers Rockstar pour s’en prendre aux développeurs et à d’autres sur les réseaux sociaux, poussant certains fans de RDO à se défendre et à rappeler aux joueurs de ne pas être des connards abusifs envers les personnes qui créent le jeu ou les joueurs qui continuent Profitez-en.

Bien que je comprenne qu’il est difficile de créer des jeux et qu’à l’ère de la covid, je suis devenu encore plus frustrant, mais je ressens également la frustration de ces joueurs.

J’ai aimé jouer à RDO, mais je n’ai pas beaucoup touché au jeu ces derniers mois parce qu’il n’y a tout simplement pas grand-chose qui me ramène. Pendant ce temps, GTA Online continue (même pendant covid) de recevoir des mises à jour massives et fantastiques, ajoutant de nouvelles fonctionnalités, missions, événements, véhicules, musique et plus encore tous les cinq à six mois. Et malheureusement, pour les fans de RDO, cela n’a tout simplement pas été le cas pour le western en ligne depuis des années maintenant.

Pour beaucoup, ce n’est même pas simplement une demande pour plus de mises à jour de contenu, mais un appel à plus de communication de la part de l’éditeur et du développeur derrière RDO, GTA V, etc. Bien sûr, Rockstar Games n’a pas encore répondu à la campagne.