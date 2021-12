Saveur Flav pieds loin d’être écrasé par la chute de rocher

Le rappeur Flavour Flav a survécu mardi à une expérience de mort imminente lorsqu’un rocher a heurté sa voiture. Flav a brièvement perdu le contrôle de sa voiture mais a pu mettre son véhicule en toute sécurité sur le côté de la route. Il a ensuite déclaré à TMZ « Dieu est bon » et il est « super reconnaissant » d’être toujours en vie. Il n’a subi aucune blessure au cours de l’incident effrayant.

Le représentant de Flav a déclaré à TMZ qu’il conduisait de Las Vegas à Los Angeles mardi lorsque la pluie a fait dégringoler un rocher le long d’une falaise à La Tuna Canyon. La pierre massive a heurté le côté passager de la voiture de Flav, brisant le capot et le phare avant. Flav a perdu le contrôle pendant un moment mais a conduit en toute sécurité sur le côté de la route. Si le rocher tombait de quelques pieds dans une autre direction, Flav serait mort. Son équipe a fourni à TMZ une photo des dégâts.

Le cofondateur de Public Enemy, 62 ans, a déclaré à TMZ « Dieu est bon » et il « est passé très près de la mort mais est super reconnaissant d’être en vie ». Un témoin a également déclaré au site qu’ils « avaient commencé à paniquer » et s’étaient arrêtés près du véhicule de Flav pour s’assurer qu’il allait bien. Son équipe a appelé AAA pour l’aider, car la voiture a été détruite. « Dieu merci, il a survécu et va bien, bien qu’un peu bouleversé émotionnellement », a déclaré le représentant de Flav à PEOPLE.

L’expérience de mort imminente est survenue quelques semaines après l’arrestation de Flav pour délit de batterie domestique à Henderson, Nevada, près de Las Vegas. Il a été arrêté le 5 octobre pour une dispute avec une victime présumée la veille, a déclaré la police à PEOPLE. Flav aurait attrapé la femme, lui aurait fourré son doigt au visage et l’aurait jetée au sol. Il aurait tiré un téléphone de sa main, selon le procureur de la ville.

La victime présumée serait une femme avec laquelle Flav sortait et il partage un fils avec elle. Leur fils aurait rompu le combat. Les agents ont déclaré avoir trouvé une coupure sur le visage de la femme. « Dans les cas présumés de violence domestique, il y a souvent deux côtés à l’histoire, et nous expliquerons notre côté dans la salle d’audience et non dans les médias », ont déclaré les avocats de Flav, David Chesnoff et Richard Schonfeld, à PEOPLE.

Flavour Flav est né William Jonathan Drayton Jr. et est surtout connu pour son rôle dans la fondation de Public Enemy avec Chuck D en 1985. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2013 en tant que membre du groupe. Flav a joué dans plusieurs émissions de télé-réalité, dont The Surreal Life, Strange Love et Flavour of Love.