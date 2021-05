Savez-vous ce qu’est un rétroréflecteur? La DGT vous l’explique | Moteur

Malgré l’étrangeté du mot, c’est un élément commun dans le système d’éclairage d’une voiture qui sert à signaler sa présence et ses dimensions.

Lorsque nous sommes au volant, plus de 90% des informations que nous recevons sur ce qui se passe sur la route nous parviennent à travers nos yeux et pour effectuer la plupart des manœuvres que nous comptons sur la vue. Il est donc clair l’importance de voir … et d’être vu. C’est là qu’intervient le système d’éclairage de la voiture, composé de plusieurs éléments, dont certains sont quelque peu méconnus: la DGT clarifie ce qu’est un rétroréflecteur et à quoi il sert.

Bien qu’il s’agisse d’un mot étrange, la vérité est qu’il s’agit d’un composant commun à tous les véhicules. Un catadioptre est un élément de signalisation qui refléter la lumière d’une source lumineuse extérieure, c’est-à-dire qu’ils entrent en action lorsqu’un autre véhicule nous éclaire. Cela fonctionne donc comme le gilet réfléchissant.

À quoi sert un rétroréflecteur?

Sa fonction, selon la Direction générale du trafic, passe par indiquer la présence de la voiture en plus d’aider à distinguer et reconnaître ses dimensions au moyen de cette réflexion de la lumière qui provient d’une source indépendante.

Sont-ils obligatoires? Oui. Dans le cas des voitures, elles doivent avoir quatre rouges à l’arrière. Cependant, certains modèles les complètent avec d’autres situés à l’avant ou sur le côté. Il faut tenir compte du fait que les plaques d’immatriculation réfléchissantes, les panneaux supplémentaires (tels que le marquage de contour) ou les balises lumineuses comme le V-16 ne sont pas considérés comme des catadioptres.

Ce n’est pas exclusif aux voitures

Bien que nous ayons parlé de voitures, les catadioptres sont obligatoires sur tous les types de véhicules. le motos et cyclomoteurs Ils doivent avoir un rouge non triangulaire au dos: s’il s’agit d’un seul, il doit être situé au centre et s’il y en a deux, il doit être symétrique. En option, ils peuvent en transporter un ou deux de chaque côté.

le vélos ils doivent l’intégrer à l’arrière: il doit être rouge et non triangulaire. Finalement, le véhicules pour le transport de marchandises et de personnes Ils doivent avoir deux dos rouges non triangulaires. Les côtés de couleur jaune ne seront obligatoires que sur les remorques et les véhicules de plus de six mètres de long.

Cet article a été publié dans Autobild par Elena Sanz Bartolomé.