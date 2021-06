Savez-vous ce qu’est une turbogloriet ? La DGT se souvient de ce qu’ils sont et comment circuler correctement à travers eux | Moteur

Pouvez-vous faire la différence entre un rond-point classique et une turboglorietta ? La DGT explique les similitudes et les différences entre les deux systèmes.

Il est très possible que de nombreux conducteurs ne connaissent pas ou n’utilisent pas le terme rond-point turbo, voire qu’ils ne puissent pas voir la différence entre un rond-point classique et ces ronds-points plus agiles s’ils ne sont pas indiqués par des panneaux de signalisation la procédure avant d’y entrer. Pourtant, le concept est simple et la DGT nous rappelle ses règles.

Les Tuboglorietas Il s’agit d’un type d’intersection très similaire aux ronds-points, mais avec de petites différences qui modifient grandement leur circulation. Ils ont été conçus aux Pays-Bas dans les années 1990 dans le but de réduire les embouteillages.

Ils sont arrivés en Espagne pour la première fois dans la ville de Grado il y a plus de 10 ans : « Depuis, la circulation s’est considérablement améliorée. La ligne continue est ce qui donne de la fluidité. S’ils la respectent, le trafic est beaucoup plus agile. Il est rare qu’il y ait rétention” explique Carlos Cadierno, Agent du Diplôme de Police Locale dans les informations fournies par la DGT.

Les ronds-points et les turboglorietas partagent la règle selon laquelle les véhicules qui circulent à l’intérieur ont la priorité sur ceux qui ont l’intention d’y accéder. Il est également important de signaler avec le clignotant le changement d’une voie à l’autre lors de la conduite à l’intérieur du rond-point.

Cependant, l’une des principales singularités de ces carrefours est que le trafic est canalisé vers différentes sorties grâce à la conception de la route, de telle sorte qu’il n’est pas possible de faire toute la place sur la voie extérieure.

« Les ronds-points turbo sont plus simples, il y a moins de prise de décision, la circulation est plus agile et ils ont une plus grande capacité. De plus, en éliminant les changements de voie dans le trafic interne, les points de conflit sont réduits », explique-t-il. Carlos Suárez, ingénieur de la circulation.

Comme le montre l’image, la ligne continue empêche les conducteurs de passer d’une voie à l’autre et sortir par la sortie la plus proche, si vous voulez continuer à tourner, il est nécessaire de rester dans la voie interne qui nous dirigera vers la prochaine sortie. En revanche, les petites sections en trait interrompu donnent accès à la voie intérieure pour continuer à tourner.

De cette façon, le croisement classique que font de nombreux conducteurs lorsqu’ils voient leur sortie approcher et qu’ils sont dans la voie intérieure est évité, traversant mal la voie extérieure et provoquant confusion et accidents avec d’autres véhicules.

Avant toute turboglorieta, la signalisation doit rappeler aux véhicules les règles de circulation de cette intersection particulière afin qu’ils sachent qu’ils n’entrent pas dans un rond-point classique.