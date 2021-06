Savez-vous que le bitcoin pollue déjà plus que certains pays ?

14/06/2021 à 09h00 CEST

La récente décision du fondateur de Tesla, Elon Musk, de cesser d’accepter des bitcoins pour acheter leurs voitures, alléguant des raisons environnementales, a rouvert un débat qui surgissait en même temps que cette crypto-monnaie était créée par un groupe d’informaticiens, en 2008 : Le bitcoin est-il écologiquement durable ?

Toutes les études réalisées jusqu’à présent soulignent le fait que le « minage » informatique nécessaire pour créer des bitcoins génère une énorme consommation d’électricité, ce qui se traduit par l’émission de centaines de millions de tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Une étude récente publiée dans Nature a conclu que les opérations de bitcoin en Chine à elles seules produiront 130 millions de tonnes de GES en 2024, soit plus que l’ensemble de l’économie de la République tchèque ne génère en un an. Une autre étude de l’Université de Cambridge a conclu que l’énergie annuelle nécessaire pour produire des bitcoins dépasse déjà celle consommée par l’Argentine. Si le bitcoin était un pays, il consommerait plus d’électricité par an que la Finlande et la Suisse.

Tout cela se produit parce que la production de bitcoins nécessite des centaines de milliers d’ordinateurs pour fonctionner en continu à pleine capacité, ce qui représente une énorme dépense énergétique. Et c’est que le « minage » de cette crypto-monnaie est basé sur la vérification constante des transactions à travers des calculs mathématiques très compliqués, des énigmes qui garantissent que personne ne modifie frauduleusement le dossier global de toutes ces transactions.

L’étude de l’Université de Cambridge a conclu que la consommation d’électricité pour « extraire » des bitcoins équivaut actuellement à 121,36 térawattheures (TWh) par an, ce qui est déjà supérieur à ceux de l’Argentine (121 TWh), des Pays-Bas (108,8 TWh) ) et les Émirats arabes unis (113,20 TWh), et dépassera bientôt la Norvège (122,20 TWh).

En Islande, l’électricité demandée par les « mines » de bitcoins est déjà sur le point de dépasser la consommation de tous les ménages de l’île. Les dirigeants d’une compagnie d’électricité islandaise ont déjà lancé un avertissement sévère : si la demande d'”extraction” de crypto-monnaies continue d’augmenter, il n’y aura pas assez d’énergie pour approvisionner la population.

Les analystes de Bank of America ont souligné qu’un investissement de 1 milliard de dollars en bitcoins (Musk investi à l’époque 1,25 milliard) génère les mêmes émissions de carbone que 1,2 million de véhicules à essence en un an.

De plus, la complexité croissante du système (les énigmes pour vérifier les transactions sont de plus en plus complexes) génère un cercle vicieux environnemental : augmentation du prix de la crypto-monnaie, augmentation de la puissance nécessaire au minage, augmentation de la consommation d’énergie et, enfin, augmentation du carbone émissions de dioxyde de carbone.

Les partisans de la crypto-monnaie soulignent que la fabrication de pièces et de billets « ordinaires » génère également des gaz à effet de serre, et qu’un pourcentage élevé de la « fabrication » de bitcoins, entre 40 et 75 %, utilise des énergies renouvelables.

75% de l’impact, en Chine

Mais les analystes de la Bank of America ont rétorqué que les trois quarts de "l'exploitation minière" sont enregistrés en Chine, où plus de la moitié de l'énergie est produite avec du charbon. Et que l'impact environnemental de la fabrication de papier-monnaie est infiniment inférieur à celui du « minage » de la crypto-monnaie.

Un exemple : en Chine, il existe des « mines » pour créer des crypto-monnaies avec jusqu’à 170 000 supercalculateurs connectés entre eux, ce qui représente la même consommation dans la Communauté de Madrid en un mois en une seule journée.

Et c’est que pour « exploiter » des bitcoins, vous avez besoin de « mineurs », qui abandonnent leurs ordinateurs pour résoudre des algorithmes très complexes, ce qu’on appelle la « preuve de travail ». En retour, ils reçoivent des fractions de bitcoin. Le problème est qu’au fur et à mesure qu’ils sont résolus, les énigmes mathématiques deviennent de plus en plus compliquées, de sorte que, pour que les “mines” ne diminuent pas leurs performances, davantage de fonctions cryptographiques (hachages) soient nécessaires, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation d’électricité.

Un rapport de Morgan Stanley publié en 2017 précisait déjà que pour chaque monnaie numérique créée, en moyenne, la même chose qu’un ménage américain est consommée pendant deux ans.

L’annonce de Musk qu’il n’acceptera pas les bitcoins pour l’acquisition de ses voitures, qui est intervenue seulement 50 jours après avoir ouvert cette possibilité à ses clients aux États-Unis, a été un véritable tremblement de terre : le prix de la crypto-monnaie a chuté de 12%. en quelques heures seulement.

Le fondateur de Tesla a justifié sa décision par l’utilisation « croissante » de combustibles fossiles, notamment le charbon, pour l’exploitation minière et les transactions avec des bitcoins. Musk veut ainsi mettre fin au paradoxe de vendre des voitures électriques pour éviter les émissions de carbone et, en même temps, autoriser une méthode très polluante comme le bitcoin comme moyen de paiement.

Le succès de cette monnaie numérique est lié à sa réévaluation : plus de 10 000 % au cours des cinq dernières années. La valeur actuelle du bitcoin, dont le contrôle ne repose que collectivement sur ses utilisateurs, sans l’intervention des banques ou des gouvernements, est supérieure à 36 600 euros, bien qu’elle ait dépassé les 50 000 en mars dernier. Et est-ce que la forte volatilité du bitcoin peut changer son prix en quelques minutes.

Pour comprendre comment le bitcoin (argent P2P open source) s’est apprécié, il suffit de souligner que le premier paiement effectué avec cette crypto-monnaie a eu lieu le 22 mai 2010, lorsque le programmeur Laszlo Hanyecz a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas dans une chaîne de magasins Papa John’s. Ces 10 000 bitcoins équivaudraient actuellement à environ 366 millions d’euros.