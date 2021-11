17/11/2021 à 09:01 CET

Contenu offert par la Generalitat de Catalunya

En quelques années, les véhicules à mobilité personnelle (VMP), et principalement les scooters électriques, sont passés d’une mode passagère à un moyen de transport urbain consolidé avec sa propre réglementation. De plus, la pandémie a accéléré sa croissance et sa vulgarisation : la peur de la contagion a poussé les personnes qui utilisaient les transports en commun à chercher d’autres moyens de se déplacer, et la scooter électrique a été le grand protagoniste dans la sphère municipale.

Les VMP sont apparus comme une alternative écologique, efficace et pratique (facile à conduire et à plier) au transport urbain et ont fait irruption sur la scène de la mobilité, en particulier chez les jeunes utilisateurs. Rapidement, s’est imposée la nécessité d’en réguler l’usage, ainsi que les autorités de la circulation, pour pacifier ce nouveau mode de déplacement et l’adapter en toute sécurité à la circulation des villes avec des véhicules motorisés, mais surtout aussi avec les piétons, en tant que plus vulnérables. et fragile partie du problème.

Conduire sur le trottoir, aller avec un compagnon ou porter des écouteurs connectés, sont des gestes qui ne peuvent pas être effectués lorsque vous conduisez un scooter électrique. Cependant, de nombreux utilisateurs de VMP le font parce qu’ils ne savent pas qu’il s’agit d’une violation ou d’un comportement illégal. « Savez-vous que si vous transportez un scooter électrique, vous conduisez un véhicule ? » est le nouveau matériel de sensibilisation destiné aux jeunes qui a été publié par le Service de transit catalan et qu’il vise à remédier à cette méconnaissance détectée au niveau de la rue sur la réglementation en vigueur qui encadre la circulation des VMP depuis le 2 janvier dernier

Informations aux utilisateurs

Concrètement, 15 000 brochures d’information ont été éditées détaillant les règles à respecter lors de la conduite d’un scooter électrique. Les Mossos d’Esquadra et la police locale de Catalogne les distribuent et les expliquent lors des sessions de formation à la mobilité sûre qu’ils organisent dans les écoles et les instituts. L’objectif principal de cette action est que les étudiants connaître les lignes rouges qu’ils ne peuvent pas traverser cette nouvelle façon de se déplacer et qu’ils connaissent les obligations liées à la conduite d’un scooter électrique.

« Nous sommes habitués au fait que le scooter a toujours été un jouet, mais le scooter électrique est un véhicule. » Cette phrase du coordinateur de Mobilitat Segura à la Central Regió dels Mossos d’Esquadra, Joan López, est le message qui doit être transmis avec ces sessions qui intègrent le nouveau matériel comme élément principal. Les jeunes et tous les utilisateurs de VMP doivent savoir que tout ne va pas avec une trottinette électrique.

Et est-ce que le côté le plus amer de l’émergence des scooters électriques est l’augmentation des accidents et des victimes, voire des décès. En ce sens, pour arrêter les infractions et les attitudes inciviles et pour détecter les actions illégales et les comportements à risque pouvant mettre en danger l’intégrité physique des usagers les plus fragiles, comme les piétons, le SCT coordonne également des campagnes de prévention avec la police locale et de contrôle axé précisément sur les personnes. véhicules de mobilité (VMP).

En outre, il convient de noter que les scooters électriques font et font partie des groupes vulnérables et, par conséquent, il est nécessaire d’alerter les utilisateurs de véhicules à moteur qu’ils doivent partager l’espace public avec eux, être prêts à faire face à d’éventuelles situations dangereuses et toujours agir de manière responsable éviter les victimes de la route dans les rues des communes.