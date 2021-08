Savez-vous quel est le plus grand volcan actif d’Europe ?

08/03/2021 à 10:53 CEST

SPORT.es

Quand on pense aux volcans d’Italie, on peut supposer que l’Etna, qui éclipse la Sicile, et le Vésuve, qui a détruit la célèbre Pompéi, présentent le plus grand danger pour la population et les touristes de la péninsule. Cependant, il existe un autre monstre qui pourrait faire des ravages dans le sud de la péninsule et ses îles.Son nom est Marsili et il est situé à environ 175 km au sud de Naples. Avec une hauteur de 3 000 m et une base de 70 km de long sur 30 km de large, Marsili est un véritable géant. C’est lui plus grand volcan actif de toute l’Europe. Cependant, vous ne le verrez jamais, car son sommet est à 500 m sous l’eau, dans la mer Tyrrhénienne.

Les scientifiques connaissent Marsili depuis un siècleMais ce n’est qu’au cours de la dernière décennie qu’ils ont commencé à enquêter sur les dangers que Marsili pourrait poser, et leurs conclusions sont préoccupantes. Selon certains modèles récents, son activité pourrait déclencher un énorme tsunami, avec une vague de 30 mètres de haut frappant les côtes de la Calabre et de la Sicile.