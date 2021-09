Savid Javid promet que l’argent des contribuables ne sera pas gaspillé pour 36 milliards de livres sterling du NHS et du plan de protection sociale | Politique | Nouvelles

S’adressant exclusivement au Daily Express, le secrétaire à la Santé a insisté sur le fait que la descente fiscale massive s’attaquera aux listes d’attente des hôpitaux qui ont grimpé en flèche à la suite de la pandémie de Covid et mettra enfin fin à la crise des soins sociaux et ne sera pas prodiguée à la bureaucratie. Les Britanniques pourront « vivre leur vie en sachant qu’on s’occupera d’eux avec la dignité et le respect qu’ils méritent » grâce à l’investissement colossal qu’il a promis. Sajid Javid a rejoint Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak mardi dans une manifestation d’unité à Downing Street sur le plan de 12 milliards de livres sterling par an pour augmenter les impôts afin de financer “le démarrage du plus grand programme de rattrapage de l’histoire du NHS” et les services sociaux révision.

Et le secrétaire à la Santé a cherché à rassurer les lecteurs du Daily Express sur la dérive des conservateurs vers la flambée des impôts et des dépenses.

“Nous finançons cela de manière responsable et je ferai en sorte que chaque centime de ce financement supplémentaire compte”, a déclaré M. Javid.

Il a ajouté: «Comme le Daily Express l’a dit à juste titre depuis de nombreuses années, réparer le système de protection sociale défaillant est l’un des défis les plus importants et les plus importants auxquels ce pays est confronté – et il se fait attendre depuis longtemps.

«Les gouvernements successifs ont évité ce problème pendant des décennies, mais cela est enfin en train de changer – nous proposons des changements justes et durables pour mettre fin à la loterie des soins cruels à laquelle tant de personnes sont confrontées.

«Nous mettons fin aux coûts de soins imprévisibles et investissons un demi-milliard de livres sterling pour offrir de nouvelles qualifications, de meilleurs parcours de carrière et un soutien indispensable en matière de santé mentale et de bien-être pour le personnel.

« Nous donnons aux gens la confiance nécessaire pour vivre leur vie en sachant qu’ils seront pris en charge avec la dignité et le respect qu’ils méritent et qu’ils pourront toujours transmettre les atouts pour lesquels ils ont travaillé dur aux personnes qu’ils aiment. »

Dans le cadre de ce plan, une nouvelle taxe dédiée – la taxe sur la santé et les soins sociaux – équivalant à 1,25% supplémentaires sur l’assurance nationale plus un raid de 1,25% sur les dividendes des actions – financera une dépense colossale.

La majeure partie de l’argent sera utilisée pour augmenter la capacité de l’hôpital à 110% pour offrir neuf millions d’opérations, d’analyses et d’autres rendez-vous supplémentaires afin de réduire les temps d’attente en flèche.

Environ 5,4 milliards de livres sterling seront investis dans l’amélioration des soins sociaux sous la direction du NHS pour empêcher les familles d’avoir à utiliser toutes leurs économies pour les frais. Un plafond de 86 000 £ sur les frais de garde d’adultes en Angleterre entrera en vigueur à partir d’octobre 2023 dans le cadre du plan.

Mais le mouvement fera grimper le fardeau fiscal au plus haut niveau pendant plus de 50 ans.

Un employé gagnant 30 000 £ paiera 255 £ supplémentaires par an en vertu des propositions. Contrairement à l’assurance nationale, les salariés ayant dépassé l’âge légal de la retraite paieront le nouveau prélèvement.

M. Johnson a insisté sur le fait que la hausse massive des impôts pour les employés et les entreprises était « juste, raisonnable et juste » pour s’attaquer à l’énorme arriéré de traitements hospitaliers laissé par la pandémie de Covid et réparer le système de protection sociale négligé par les gouvernements conservateurs et travaillistes précédents pendant des décennies.

Les députés voteront aujourd’hui aux Communes sur le paquet – qui coûtera 12 milliards de livres sterling par an au cours des trois prochaines années – au milieu de la colère des députés conservateurs contre le Premier ministre rompant son engagement de ne pas augmenter l’assurance nationale, l’impôt sur le revenu ou la TVA.

Un sondage instantané hier soir a montré que les électeurs étaient divisés sur la promesse fiscale non tenue. L’enquête ComRes a révélé que 46% des personnes interrogées pensaient qu’il était “acceptable de rompre l’engagement fiscal du manifeste tandis que 42% pensaient que la décision était “inacceptable”.

Hier soir, lors d’une conférence de presse à Downing Street, le Premier ministre a exprimé ses regrets pour la promesse non tenue, mais a insisté sur le fait que le gouvernement n’avait pas le choix compte tenu de la crise du NHS laissée par Covid.

« Aucun gouvernement conservateur ne veut augmenter les impôts, mais nous ne pourrions pas non plus en toute conscience assumer le coût de ce plan simplement en empruntant de l’argent et en imposant le fardeau aux générations futures.

« Donc, je serai absolument franc avec vous : ce nouveau prélèvement brisera notre engagement manifeste, mais une pandémie mondiale ne figurait pas non plus dans notre manifeste.

«Et tout le monde sait dans ses os qu’après tout ce que nous avons dépensé pour protéger les gens pendant cette crise, nous ne pouvons maintenant pas éviter le défi de remettre le NHS sur pied, ce qui nécessite de résoudre le problème des soins sociaux et d’investir l’argent nécessaire, ” il a dit.

Il a ajouté: “Nous commençons le plus grand programme de rattrapage de l’histoire du NHS, augmentant la capacité hospitalière de 110% et permettant neuf millions de rendez-vous, d’analyses et d’opérations supplémentaires.”

M. Johnson a admis qu’il devait « égaliser avec les gens » que les listes d’attente des hôpitaux s’aggraveraient avant de s’améliorer, des millions de personnes se présentant pour un traitement après s’être éloignées du NHS au cours des 18 derniers mois.

Environ 5,5 millions sont actuellement en attente de traitement.

Mais son plan signifie que d’ici 2024/2025, le service traitera 30% de patients supplémentaires qui ont besoin d’un traitement non urgent, comme une arthroplastie du genou ou un dépistage du cancer.

“Une reprise de cette ampleur ne peut pas être assurée par des budgets d’épluchage de fromage ailleurs et il serait irresponsable de couvrir une augmentation permanente des dépenses de santé et de soins sociaux avec des emprunts quotidiens plus élevés”, a déclaré le Premier ministre.

S’agissant de sa refonte des soins sociaux, il a ajouté: “Nous faisons quelque chose qui, franchement, aurait dû être fait il y a longtemps, et partageons le risque de ces coûts de soins catastrophiques, afin que tout le monde soit soulagé de cette peur de la ruine financière.”

Dans le cadre du plan de protection sociale, personne en Angleterre ne paiera plus de 86 000 £ au cours de sa vie à partir d’octobre 2023.

Personne dont les actifs sont inférieurs à 20 000 £ ne devra contribuer au coût de leurs soins, tandis que ceux dont les actifs se situent entre 20 000 et 100 000 £ seront éligibles à une aide sous conditions de ressources.

Lors de la conférence de presse, le chancelier M. Sunak a déclaré: “Aucun de nous ici ne veut être dans une situation où nous augmentons les impôts.”

Il a ajouté : « Il n’y a pas de moyen parfait de collecter des fonds. Je ne vais pas prétendre que oui.

«Nous avons expliqué pourquoi notre approche, cette nouvelle taxe sur la santé et les services sociaux, est la meilleure façon de le faire.»

M. Johnson a fait face hier à une menace de rébellion du Cabinet suite aux hausses d’impôts.

Seuls deux ministres, le chef des Communes Jacob Rees-Mogg et la secrétaire au Commerce international Liz Truss, ont fait part de leurs inquiétudes quant aux hausses d’impôts lors de la première réunion du Cabinet de la législature d’automne hier.

Lors de la réunion, le chancelier Rishi Sunak a fait valoir que la seule alternative aux hausses d’impôts était de permettre aux emprunts de monter en flèche à des niveaux irresponsables.

Les ministres du Cabinet ont approuvé à l’unanimité les propositions hier.

Et la réaction des députés conservateurs a été étouffée hier sans critique ouverte après que le Premier ministre a présenté le plan dans une déclaration des Communes.

On s’attend à ce que des députés de Conservateur soutiennent le paquet aujourd’hui bien que quelques rebelles puissent se ranger du côté de l’opposition.

Backbencher Stephen McPartland a déclaré sur Twitter: «La nouvelle taxe sur la santé et les soins sociaux ne fournit aucun nouveau financement pour les soins sociaux pendant au moins trois ans. Pas d’argent pour les frais de subsistance, seulement les frais de soins personnels. La vente de votre maison est simplement différée. C’est une taxe sur l’emploi.

“J’ai besoin de beaucoup plus de détails pour même envisager de le soutenir.”

Les militants de la baisse des impôts ont fait part de leurs inquiétudes au sujet des mesures hier.

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré: «Les contribuables qui travaillent dur paieront une facture punitive pour le stratagème de protection sociale du Premier ministre.

“Bien qu’il prétende partager le fardeau, cette hausse touchera plus durement les travailleurs à bas salaire et les employeurs en difficulté, jetant les bases d’une plus grande demande d’argent après les prochaines élections.

“Le gouvernement aurait dû s’installer sur une solution plus juste et plus durable pour réparer les soins sociaux que d’augmenter pour toujours les taux d’assurance nationale.”

Len Shackleton, de l’Institute of Economic Affairs, a déclaré: “La confirmation du Premier ministre que l’assurance nationale va augmenter permettra à des ressources supplémentaires d’être consacrées aux soins sociaux, bien qu’une grande partie soit susceptible d’être engloutie par la demande insatiable de fonds du NHS – d’autant plus que Boris Johnson fait allusion à des augmentations de salaire pour les infirmières. »