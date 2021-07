Saviez-vous que certaines personnes reçoivent des chèques de relance supplémentaires de 1 000 $? Voici comment voir si vous en obtenez un • .

L’une des réalités les plus importantes de la pandémie de coronavirus a été l’écart entre la différence entre les réponses fédérales et locales, à différents stades de la pandémie, les unes des autres. Divers États, villes et entreprises à travers le pays, par exemple, avaient déjà rétabli les mandats de masques faciaux. Devant, c’est-à-dire du CDC, qui a publié mardi de nouvelles directives qui sont devenues une sorte de bombe. Environ deux mois après avoir déclaré que les Américains vaccinés pouvaient abandonner leurs masques faciaux, l’agence de santé a fait volte-face à ce sujet en raison de la prévalence de la variante COVID-19 Delta plus transmissible. Pendant ce temps, nous voyons également cette même image se dérouler dans la poussée de nouveaux contrôles de relance. Ce qui est assez différent selon qu’il s’agit du niveau fédéral ou local.

Nouveaux chèques de relance pour 1 000 $

Le gouvernement fédéral, par exemple, est encore loin de penser à la possibilité d’un nouveau (quatrième) chèque de relance. C’est en partie à cause de la bataille politique difficile qui s’ensuivrait. Mais aussi parce que l’IRS est au milieu d’un déploiement de plusieurs mois de, eh bien, de nouveaux contrôles de relance. Ils ne comptent pas comme un quatrième chèque, en soi. Si nous sommes techniques, les paiements de relance mensuels que des millions de familles américaines reçoivent d’ici la fin de cette année sont des tranches anticipées d’un demi-crédit d’impôt. L’autre moitié arrivera l’année prochaine.

Pendant ce temps, une poignée de nouveaux chèques de relance ont commencé à être envoyés au niveau de l’État. Les enseignants de certains États reçoivent des fonds de relance comme une sorte de bonus de « merci », pour améliorer le moral. Dans des États comme la Géorgie, le Tennessee, la Californie, le Colorado et le Texas.

Les représentants de l’État en Géorgie, par exemple, ont approuvé des primes de 1 000 $ à presque tous les 230 000 employés des écoles de l’État. Y compris les enseignants, selon un rapport du Wall Street Journal, ainsi que les assistants, les gardiens, les chauffeurs de bus, etc. Au total, ces bonus ont totalisé quelque 230 millions de dollars, soit environ 35% des 660,6 millions de dollars que la Géorgie a reçus en argent fédéral de relance contre les coronavirus.

Opposition

Ces mouvements, il va sans dire, n’ont pas reçu d’applaudissements universels.

À Hawaï, le gouverneur a récemment opposé son veto à un projet de loi qui aurait donné aux enseignants de l’État un paiement unique de 2 200 $. Il y a eu une autre désapprobation signalée à propos de ces paiements, qui, selon les critiques, seraient mieux orientés vers des objectifs axés sur les étudiants, améliorant les situations et les résultats en classe, etc.

Quoi qu’il en soit, les enseignants ont eu du mal, pour le moins, au cours des 18 derniers mois environ. Faire face à une incertitude constante concernant leur travail, leur sécurité, à quoi ressemblerait un retour en classe et la pression de jongler avec des scénarios d’apprentissage hybrides en personne et à distance pour lesquels beaucoup d’entre eux étaient sans aucun doute mal équipés. Ce qui explique d’où vient la motivation de ces bonus (sous forme de nouveaux chèques de relance).

Et les règles et les directives continuent de changer. Le CDC, par exemple, recommande désormais à tous les élèves de la maternelle à la 12e année de porter des masques en classe. Quel que soit leur statut vaccinal. Cela inclut les enseignants et le personnel de l’école. De plus, toutes les écoles devraient s’ouvrir à l’apprentissage en personne cet automne.

