SAVIEZ-VOUS QUE la brosse à dents, l’oreiller, le réfrigérateur, la chaîne des toilettes… nécessitent des soins particuliers ?

04/12/21 à 08:33 CET

Nous sommes-nous déjà demandés à quoi ressemblait notre relation avec les microbes ?

Sommes-nous conscients que des agents pathogènes peuvent se trouver dans notre maison, sur nos vêtements et même pénétrer dans notre lit ?

Quand on prend du matériel à nettoyer, est-on sûr qu’il nettoie plus que des taches ?

La réalité est que de nombreuses actions que nous faisons chaque jour et en toute tranquillité d’esprit peuvent être nocives pour la santé. Et nous ne l’avons même pas découvert.

Car parfois on pense que seuls les barreaux du bus ou du métro sont pleins de germes. Ou que la main courante de l’escalier roulant est la seule chose qui peut être vraiment sale.

Mais comme la réalité est loin d’être aussi prévisible, il vaut mieux mettre sur la table comment nous devons effectuer nos tâches les plus courantes et connaître les risques que les activités que nous faisons tous les jours pourraient comporter, même avec les meilleures de nos intentions.

Ainsi, bien que nous ne soyons pas dans le royaume des grandes maladies et des dangers terrifiants, au fur et à mesure que les choses empirent, nous avons considéré que la connaissance est toujours bonne.

Et voici un condensé d’astuces, en guise de présentation, de ce que nous vous raconterons dans les prochains jours.

Il est important de nettoyer et de sécher la brosse à dents

Très probablement, vous le gardez dans un verre, le manipulez et le ramassez pour l’utiliser après chaque repas.

Mais la brosse à dents est-elle propre ?

Une petite inspection minutieuse nous ferait crier d’horreur, ou du moins d’effroi.

Car très probablement les poils de notre brosse sont un véritable vivier de germes.

Et c’est que comme avec le traitement habituel que nous donnons à notre brosse, nous veillons à ce qu’elle ne soit jamais vraiment sèche et que les bactéries y aient une bonne place pour rester et se multiplier.

C’est pourquoi nous devons prendre 5 mesures importantes :

1. Lorsque nous avons fini de nous nettoyer les dents, rincez la brosse à l’eau très chaude et assurez-vous qu’il ne reste aucun résidu de nourriture ou de dentifrice entre ses poils.

2. Ensuite, nous immergeons les poils de la brosse dans un bain de bouche pendant au moins le temps qu’il nous faudra pour nous rincer la bouche.

3. Enfin il faut le sécher avec un mouchoir (pas avec l’essuie-mains utilisé tant de fois) et le laisser à l’air, à l’abri de l’humidité. Pour qu’il soit toujours sec.

Quatre. Toujours, après avoir été malade, nous devons jeter la brosse à dents et la toute neuve, pour empêcher les virus ou les bactéries de réintégrer notre corps tout le temps.

5. Et n’attendez pas qu’il s’use pour le changer. Relâcher le pinceau tous les 2 mois, 3 au maximum. Même si les poils ne sont pas aplatis.

Les oreillers durent 2 ans propres, tops & mldr;

Selon les experts, après deux ans de vie, un oreiller est infesté d’acariens et de leurs excréments. Et c’est pourquoi il n’est pas sain de dormir avec le visage posé dessus.

Encore moins avec notre bouche respirant un cocktail d’acariens et de bactéries qui, une fois déposés dans les bronches, peuvent nous provoquer des allergies et des maladies.

Bien sûr, en raison du prix, pour la grande majorité des familles, le remède ne peut pas être de jeter l’oreiller à tout moment.

Mais il peut être emmené dans un pressing pour être lavé à des températures suffisamment élevées pour le désinfecter.

Tirez la chasse d’eau avec le siège des toilettes vers le bas.

C’est une tâche très simple à faire, mais vous devez prendre l’habitude. Et il est important de le faire.

La plupart d’entre nous tirent la chasse d’eau avec le couvercle soulevé, ce qui fait que les bactéries et les germes que nous venons de déposer s’envolent et se propagent dans toute la salle de bain, infectant les serviettes, les éviers, les brosses à dents et tout objet qui s’y trouve.

Le chiffre, non négligeable, que manipulent les experts, c’est que ne pas abaisser le siège des toilettes avant de tirer la chasse d’eau augmente de 30 % le risque d’attraper des infections ORL.

Attention aux sets de table à la maison et dans les bars !

Un autre ustensile ménager dangereux sont les nappes individuelles.

De la maison ou, ce qui peut être pire encore, des bars.

Les napperons polyvalents élégants sont souvent nettoyés avec un chiffon. Et le chiffon est habitué à être si sale que non seulement il ne nettoie pas, mais il ajoute de la saleté.

Donc on peut trouver. dans ces sets de table, des germes fécaux et autres qui vont se coller aux couverts ou à nos mains, ou au pain, et finiront par s’infiltrer dans notre bouche.

N’oublions pas que, selon de nombreuses études, 1 personne sur 2 ne se lave pas les mains en sortant des toilettes, puis les pose sur la table (sans parler de la table de bar) ou sur la nappe individuelle polyvalente qu’elle sera plein de germes.

C’est pourquoi les médecins recommandent des nappes à usage unique.

Parce que s’ils sont en papier, ils sont jetés et personne d’autre ne les utilise.

Et s’ils sont en tissu, ils sont changés après chaque utilisation, et ils sont lavés. Et là, avec la température de la machine à laver, ils seront désinfectés.

Il est indispensable de désinfecter régulièrement le réfrigérateur

Plus nous avons de choses savoureuses dans le réfrigérateur, mieux c’est. C’est incontestable. Mais ce n’est pas suffisant. Car en plus d’être riches, ils doivent être en bonne santé.

Et il y a des gens qui pensent que puisqu’il y a une basse température à l’intérieur du réfrigérateur, nous sommes déjà exempts de germes et nous empêchons que cela soit une source de maladie.

Eh bien, ils ont très tort.

À environ 3 degrés qui se trouve habituellement à l’intérieur d’un réfrigérateur, les germes sont dans leur sauce et ils n’ont aucun problème à vivre ou à se reproduire.

Des germes comme la listeria, qui causent la méningite, sont dans leur sauce au réfrigérateur, si nous ne le nettoyons pas fréquemment & mldr; et consciencieusement.

C’est pourquoi vous devez nettoyer l’intérieur du réfrigérateur. Et il faut le faire au moins 2 fois par mois et à l’aide de produits désinfectants comme l’eau de Javel.

De plus, vous n’avez pas besoin de retirer le froid pour sortir un instant et essuyer avec un désinfectant.

Mais vous devez le frotter partout et le laisser hygiéniquement propre.