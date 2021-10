Saviez-vous que le plus grand organisme vivant au monde se trouve à Ibiza ?

10/12/2021 à 15h03 CEST

Une équipe internationale de scientifiques, composée d’experts du CSIC, de l’Université des îles Baléares, ainsi que d’autres du Portugal, des Caraïbes et des États-Unis, a confirmé en 2006 que « le plus grand organisme vivant qui a été documenté à ce jour & rdquor; partout dans le monde est une plante sous-marine de Posidonia oceanica qui mesure huit kilomètres de long et est vivante depuis 100 000 ans. Cette plante forme une prairie située dans le détroit qui sépare les îles d’Ibiza et de Formentera (Îles Baléares), occupant pas moins de 700 kilomètres carrés d’extension.

Pourtant, quinze ans après cette découverte, la nouvelle n’est pas positive, car cette immense plante est en danger de mort, après avoir résisté pendant tant de millénaires. La raison n’est autre que la pression humaine, notamment sous la forme d’ancrages massifs et incontrôlés de yachts de tourisme, de rejets d’eaux mal traitées dans la mer et, aussi, du réchauffement progressif des eaux dû au changement climatique. Et tout cela, malgré le fait que cette prairie d’Ibiza soit déclarée site du patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1999.

Le professeur du CSIC Carlos Duarte, l’un des plus grands experts mondiaux de la posidonie, a souligné qu’à Campello (Alicante), à ​​Chypre ou en Sicile, il existe d’autres grandes prairies, car ces formations sont communes en Méditerranée, mais aucun d’eux n’a les dimensions atteintes par l’herbier de posidonie des îles Pitiusas.

Dans toute la Méditerranée, il y a environ 50 000 kilomètres carrés de cette plante, endémique de cette mer, et de cette zone, cinq pour cent se trouvent dans les îles Baléares, ce qui représente entre 2 000 et 3 000 kilomètres carrés de prairies sous-marines.

La perte annuelle de cette espèce en Méditerranée dépasse 5%, selon l’Université des îles Baléares, en raison, entre autres causes, de la « tropicalisation » que subit cette mer, où les températures de l’eau augmentent encore plus que celles de l’air , ce qui favorise l’expansion de nombreuses espèces exotiques envahissantes et affaiblit les autochtones.

De plus, il faut tenir compte du fait que la posidonie pousse très lentement, à un rythme inférieur à deux centimètres par an, et a également une faible production de graines, ce qui, selon les scientifiques, rend toute perte qu’elle subit pratiquement irréversible. , puisque sa récupération prend des siècles.

« Champion de la séquestration du CO2 de l’atmosphère & rdquor;

Le professeur Carlos Duarte a mis en évidence le rôle exceptionnel que jouent ces prairies sous-marines dans la captation du CO2 de l’atmosphère, à tel point que ce scientifique qualifie cette plante de « championne de la séquestration du carbone dans notre biosphère & rdquor ;. « Un hectare de prairies de posidonies en Méditerranée séquestre autant de carbone que 15 hectares de forêt amazonienne et, en plus, ça ne brûle pas & rdquor;, dit-il en référence aux incendies dont souffre la forêt tropicale précitée.

Et, en effet, ces authentiques forêts sous-marines constituent un trésor pour filtrer le CO2 que l’humanité rejette dans l’atmosphère, bien que ce fait soit souvent méconnu et n’ait été révélé qu’en 2009 par Duarte lui-même.

La grande prairie d’Ibiza et de Formentera est assaillie sur plusieurs fronts. En premier lieu, les stations d’épuration des deux îles ne fonctionnent pas bien. La grande majorité d’entre eux continuent à rejeter des substances polluantes dans la mer, qui ont causé la qualité des eaux des plages, qui il y a 11 ans a obtenu un « remarquable » dans 100% des cas, ont obtenu cette note en seulement 65% du temps, selon les données de l’Observatoire de la préservation et de la durabilité d’Ibiza, en utilisant les données du gouvernement des Baléares lui-même.

La situation est très préoccupante, car la principale station d’épuration de l’île, celle de la ville d’Eivissa, a dépassé sa capacité d’épuration depuis des années et, bien que la nouvelle en construction mettra encore un certain temps à entrer en service, les autorités continuent de autoriser la construction de nouveaux bâtiments résidentiels.

Mais ce n’est pas la seule menace qui menace les posidonies d’Ibiza et de Formentera. Les îles Pitiusas reçoivent un avalanche de milliers de yachts de plaisance (certains, de la taille de vrais paquebots) qui, à de nombreuses reprises, jettent l’ancre pour mouiller sur ces prairies sous-marines.

Les dommages causés sont énormes, car il s’agit d’un « bombardement » continu d’ancres de toutes tailles que, en se déplaçant sur le fond, ils dévastent cette plante, déracinent ses tiges et laissent un désert où il y avait autrefois une forêt marine.

Malgré le fait que la zone où pousse la « superplante » de posidonie d’Ibiza et de Formentera soit pleinement déclarée parc naturel, cela n’empêche pas les autorités d’autoriser l’ancrage massif de yachts dans ces limites. Bien que le mouillage sur les prairies soit interdit, cette restriction n’est pas toujours respectée, ce qui, conjugué au trafic constant de navires de la ligne entre les deux îles, fait de ce Parc Naturel une véritable autoroute sur la mer.

Avertissement de l’UICN

Ibiza Preservation rappelle qu’en 2020 758 bateaux ont dû être notifiés de se retirer d’où ils avaient mouillé, car ils étaient sur la posidonie. Ce sont des chiffres faisant référence à toute l’île d’Ibiza et à l’année de la pandémie de Covid. Malgré cela, il n’y a pas eu de diminution du nombre d’ancres illégales.

Les îles d’Ibiza et de Formentera sont déjà en pleine application depuis deux ans d’un nouveau décret approuvé par le gouvernement des Baléares pour améliorer la surveillance et la sanction de ce type d’actions, mais pour le moment, son succès est loin d’être total, en l’avis des entités de conservation.

La situation de cette prairie a fait l’objet de Critiques de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) lors de l’analyse des lieux naturels déclarés site du patrimoine mondial par l’UNESCO, comme la plante Pitiusan.

Cette organisation internationale (considérée comme la plus haute autorité mondiale en matière de conservation) affirme dans un avis rendu l’année dernière sa « importante préoccupation & rdquor ; Face à la dégradation subie par cet écosystème espagnol : « Les fortes menaces existantes et potentielles se sont accrues ces dernières années et plusieurs impacts cumulatifs semblent se rapprocher d’un point critique & rdquor ;, souligne l’UICN.

Par ailleurs, la gestion effectuée jusqu’à présent a été « insuffisante pour faire face réellement à ces pressions & rdquor;, précise le rapport, qui appelle à » des mesures urgentes & rdquor; pour renverser la situation.

Photo principale : Ibanat

