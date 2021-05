Saviez-vous que le premier produit de Xiaomi n’était pas un téléphone

Xiaomi s’est fermement établi comme l’un des cinq premiers fabricants de smartphones au monde. Les derniers rapports sur les parts de marché indiquent qu’il est en fait classé troisième, juste derrière Apple.

Le fabricant chinois a la réputation d’offrir des téléphones avec une tonne pour son argent, mais il dispose également d’un écosystème de produits extrêmement large. Des ordinateurs portables et des téléviseurs aux cuiseurs à riz et aspirateurs, la société et ses nombreuses sous-marques affiliées vendent presque tout. Il est même possible d’acheter des tondeuses nasales, des coupe-ongles, des sèche-cheveux et des tournevis de l’entreprise et de ses partenaires.

Vous seriez pardonné de penser que Xiaomi a commencé par vendre des téléphones, mais la vérité est que son premier produit n’était pas un smartphone. En fait, ce n’était même pas basé sur le matériel.

Le premier produit de Xiaomi était encore présent dans presque chacun de ses smartphones: MIUI.

Xiaomi a lancé le skin MIUI Android en août 2010. Il a rapidement gagné du terrain sur les forums de passionnés comme XDA-Developers comme alternative aux autres ROM personnalisées de l’époque. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu de la première itération de MIUI, basée sur Android 2.2 Froyo. Parlez d’une explosion du passé.

Les premières versions de MIUI ont été conçues pour des appareils tels que Google Nexus One, Nexus S, HTC Desire, Motorola Droid / Milestone et HTC HD2. À l’époque, Xiaomi n’avait pas de téléphone propre pour présenter le logiciel.

Certaines des fonctionnalités les plus importantes fournies par MIUI à ces débuts incluaient un écran de verrouillage personnalisable, des dossiers, la prise en charge des thèmes (une nouvelle fonctionnalité pour son époque), la possibilité de désinstaller des applications en les faisant glisser vers le haut de l’écran (un autre unique fonctionnalité) et des mesures de confidentialité telles que les listes noires d’appels / SMS. L’inspiration tirée d’iOS est également claire dans cette première version de MIUI. Le dock d’applications persistant et l’absence de tiroir d’applications sont très Apple-esque.

Le skin Android de Xiaomi s’est également démarqué à l’époque grâce à son développement axé sur la communauté, permettant aux passionnés de partager leurs idées sur ce qu’ils aimeraient voir dans les nouvelles versions de MIUI. C’est une approche que nous avons vu d’autres OEM adopter depuis lors, comme OnePlus et son skin Oxygen OS.

Xiaomi lancera finalement son premier téléphone, le Mi 1, en Chine en 2011. Le téléphone présentait une conception en plastique utilitaire mais présentait des spécifications haut de gamme, notamment un chipset Snapdragon S3, 1 Go de RAM, 4 Go de stockage extensible et un 1930 mAh. batterie signifiait qu’il offrait une expérience de base similaire à celle des produits phares contemporains. Et vous pouvez certainement affirmer que cette approche a été singularisée par OnePlus et d’autres quand ils ont lancé leurs propres produits phares abordables.

MIUI est toujours l’épine dorsale des téléphones Xiaomi aujourd’hui, avec MIUI 12.5 la dernière mise à jour. Cette version du skin Android apporte des fonctionnalités telles qu’une meilleure gestion des autorisations, la protection du presse-papiers, la connectivité avec les PC et de nouveaux fonds d’écran dynamiques. MIUI s’est même étendu aux montres intelligentes de Xiaomi en Chine, donnant un aspect et une sensation familiers à ses téléphones.

Bien que Xiaomi puisse vraiment résoudre ses problèmes de cohérence logicielle, il est indéniable que MIUI reste une partie importante de l’identité mondiale de l’entreprise.

Il s’agit du quatorzième article de notre série «Le saviez-vous», dans laquelle nous plongeons dans les livres d’histoire d’Android et de la technologie grand public pour découvrir des faits ou événements importants et intéressants qui ont été oubliés au fil du temps. Que voulez-vous nous voir couvrir ensuite? Faites le nous savoir dans les commentaires.