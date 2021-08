Saviez-vous que le Réseau des routes naturelles d’Espagne compte déjà 10 300 kilomètres ?

13/08/2021 à 09:10 CEST

Sentiers pour découvrir l’Espagne à pied ou à vélo. C’est ainsi que l’on peut définir le Réseau des Routes Naturelles, un ensemble d’itinéraires d’intérêt naturel, historique ou culturel, facilement empruntables. Le réseau dispose d’une application pour savoir où se trouvent ces routes et toutes leurs caractéristiques.

Le Réseau de Routes Naturelles géré par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) compte plus de 10 300 kilomètres répartis sur 115 itinéraires sur le territoire national. Selon le ministère, depuis le début du programme en 1993, plus de 250 millions d’euros ont été investis dans la qualification et l’entretien des routes, et entre 2019 et 2020, 232 nouveaux kilomètres ont été mis en service sur neuf routes.

Le MAP a signalé que L’année dernière, un investissement de 6,3 millions d’euros a été réalisé dans des actions de construction, d’entretien et de réparation des routes. Parmi ces actions, ils ont mis en service de nouvelles sections sur les routes de L’Antic-Trenet (Valence) et Matarraña-Algars (Tarragone et Teruel) et sur les voies vertes de Lucainena de las Torres à Aguamarga (Almeria), et entre Santander et El Méditerranée dans la région de Daroca (Saragosse), avec un total de 85,5 kilomètres.

Les principaux objectifs du programme sont la promotion, l’appréciation et la connaissance du milieu naturel et la promotion du développement rural. De plus, les Sentiers Nature sont configurés comme des itinéraires verts qui présentent un large éventail de qualités naturelles, culturelles, pittoresques et historiques.

Ce sont des itinéraires à usage pédestre, cycliste ou équestre qui récupèrent dans de nombreux cas d’anciennes infrastructures de transport et qui garantissent « l’impact environnemental minimum » sur l’environnement. De même, environ 1 600 kilomètres du réseau font partie des soi-disant voies vertes, qui longent d’anciennes voies ferrées.

D’autre part, le MAPA rapporte que les actions sur les Routes Naturelles ont été inscrites dans le Programme National de Développement Rural 2014-2020, consolidant ces itinéraires comme « éléments fédérateurs » du développement durable des zones rurales.

En outre, le programme envisage la diffusion du réseau, qui s’effectue via différents canaux tels que le site Web, des applications informatiques spécifiques, des publications, des éditions vidéo et la participation à des salons du tourisme et à des événements promotionnels, entre autres. En fait, sur le site Web de ce réseau de sentiers naturels, il y a un énorme quantité de matériel informatif (manuels, brochures, cartes, guides) pour chacun des itinéraires établi.

Les anciennes voies ferrées, les canaux, les chemins de halage, les chemins de bétail, les sentiers et même les anciennes routes publiques sont à nouveau utilisés pour une population qui demande de plus en plus le contact avec la nature et disposer d’espaces calmes où exercer des activités récréatives et sportives loin de la circulation motorisée.

Ces infrastructures, qui avaient leur rôle historique dans le développement économique, retrouvent leur rôle en milieu rural grâce à des usages durables dans l’environnement, permettant à la population d’être en contact avec la nature.

Web avec les informations du Réseau : https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/

Application d’itinéraire pour mobile : https://datos.gob.es/es/aplicaciones/caminos-naturales

ça peut t’intéresser: 20 destinations géotouristiques en Espagne pour profiter du paysage